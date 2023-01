Maquiagem: 3 técnicas para aplicar o delineador que só os experts sabem

Delineador é uma coisa delicada. Na verdade, pode ser o produto de maquiagem mais exigente de todos. É sempre assim: você está indo bem, comete um erro, tenta corrigir, piora tudo e começa de novo. Por isso, hoje separamos algumas técnicas de aplicação de delineador para amenizar esses erros.

A seguir, você vai aprender a aplicar delineador como um maquiador profissional, não importa se você está usando uma fórmula em gel, líquido ou lápis.

Como escolher a forma certa do delineado

A primeira coisa que você precisa saber é como criar a forma mais favorável para seus olhos e a dobra do seu olho é que determina isso.

Aquelas com um olho encapuzado podem precisar de uma asa mais grossa para ver a linha quando o olho está aberto; já quem tem uma dobra pesada, pode ser necessário criar uma espécie de forma de “asa de morcego”; se os seus olhos são particularmente pequenos, é ideal que você aplique o delineador apenas na metade externa do olho, pois isso fará com que o olho pareça mais aberto.

Olhos menores podem se beneficiar aplicando delineador apenas na linha dos cílios superiores.

Olhos grandes podem se beneficiar do delineador nas linhas dos cílios superiores e inferiores.

Para olhos amendoados, a maioria dos formatos e looks de delineador serão complementares.

Como aplicar delineador em gel

Para o delineador em gel, é recomendado usar um pincel angular. Os especialistas dizem que com o pincel angulado, você poderá usar o ângulo do pincel para construir sua asa, tocando na forma e desenhando ao longo da linha com o pincel para suavizar as bordas.

Dica: tanto para o gel quanto para o delineador líquido, você sempre pode desenhar a forma que deseja com um lápis ou uma sombra primeiro, para não ter que desenhar sua forma à mão livre.

Os delineadores de gel são ótimos porque realmente duram o dia todo, mas eles endurecem muito rápido, então você tem que aplicar rapidamente.

Como aplicar delineador líquido

Os especialistas preferem um delineador líquido com ponta de marcador, que acaba sendo mais fácil de controlar. Já que você pode usar o formato do marcador para ajudar a criar uma asa, e a ponta super pontiaguda dá mais precisão ao liberar a pressão.

Dica: sempre aplicar o delineador líquido com no mínimo 2 passadas.

Primeiro, desenhe ao longo da linha dos cílios e depois construa o traço a partir daí. A assertividade ao passar o delineador líquido, tem a ver com a pressão que você coloca. Se você quiser mais grosso, aplique mais pressão. Para uma linha mais fina, mantenha a pressão da mão leve.

Como aplicar lápis delineador

O lápis delineador é o mais fácil de usar. Talvez porque oferece mais controle e é super misturável.

Dica: utilize cotonetes pontiagudos para te ajudar com este delineador. Pois, caso não faça o traço certo da primeira vez, basta usar cotonetes para ajustar a forma.

O legal do lápis delineador, é que você pode usar outros tipos de delineadores coloridos por cima, bem como esfumá-lo com os dedos ou com um pincel. Quando buscar por uma make mais sutil, esfume um pouco no terço externo da linha dos cílios superiores e esfume com um pincel.