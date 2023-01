Como superar um relacionamento que NÃO ACONTECEU?

Superar uma relação não é algo fácil, mas com o tempo, as coisas começam a voltar aos trilhos, e todos os momentos felizes (ou não) que vocês viveram ficam só nas lembranças. Mas o que acontece quando você precisa superar um amor que não chegou nem a acontecer?

Antes que você pense que é impossível se apaixonar ou sofrer por alguém que você mal conhece, a especialista em relacionamentos, Anna Richards, explica que isso é completamente normal.

“A paixão é a maneira como nosso cérebro nos dá fortes indicadores de que alguém é desejado. Entramos em um mundo de fantasia misturando nossos pensamentos com a realidade não ficcional”, diz Anna. Por isso, é difícil desapegar da vontade de ‘ter’ alguém.

Hayley Quinn, outra especialista em relacionamentos, diz: “Mesmo que vocês nunca tenham estado oficialmente juntos pode ser fácil investir emocionalmente na ideia de quem alguém potencialmente é para você”.

Contudo, a segunda especialista comenta que, em alguns casos, ao conhecer verdadeiramente seu possível par, é possível se decepcionar. “Você ainda pode acabar lamentando a possibilidade do que eles representavam”.

Como superar?

Hayley ainda explica que, para superar a relação platônica, é preciso separar a ideia de quem as pessoas realmente são do que você imagina que elas sejam. “Em vez de focar em como eles agiram quando você os conheceu, é hora de perceber que o verdadeiro relacionamento é aquele que você tem com eles hoje.”

Para auxiliar nesse momento, Quinn pede para que seja feito uma lista com 10 razões que tornam vocês incompatíveis.

A primeira especialista confirma: “Coloque seu foco em si mesmo, em suas necessidades íntimas e pessoais e em como você deseja ser adorado e amado”.

