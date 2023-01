5 melhores hidratantes O Boticário

5 melhores hidratantes do Boticário 5 melhores hidratantes do Boticário

As marcas nacionais de beleza apostam as suas fichas em diversos segmentos, sendo os perfumes e os hidratantes o ‘carro-chefe’ de muitas delas.

Um exemplo disso é a empresa O Boticário, conhecida dentro e fora do país por seus perfumes e itens corporais. E pensando nesse tipo de produto, muitos youtubers, blogueiros e especialistas se dedicam a criar conteúdos indicando (ou não) os itens das marcas.

Se você gosta desse tipo de assunto, confira a seguir os 5 hidratantes favoritos do O Boticário favoritos da youtuber Mayra Regina,

Em primeiro lugar, a especialista explica que a sua pele é seca, logo, a maioria dos hidratantes indicados são nesse estilo.

Mousse Hidratante Desodorante Corporal Egeo Dolce Merengue

O hidratante possui um espécie de óleo, logo, ele não é indicado para peles oleosas e sim secas. Para quem gosta de hidratantes cheirosos, esse produto possui o aroma bem próximo à fragrância que leva o mesmo nome.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa

Seu potencial está mais no perfume do que na hidratação. Na fórmula leva gotas purificadas de Quinoa, que segundo a marca, é considerada a ‘semente da beleza’, oferecendo hidratação profunda e produção de colágeno, que deixa a pele com aspecto mais jovem.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Viagem Encantada

Muito indicado pelos especialistas e produtores de conteúdos, essa loção hidratante possui um body splash de mesmo nome. O diferencial do creme está nos brilhos, que deixa a pele com aspecto hidratado, saudável e brilhoso.

Cuide-se Bem Deleite e Pessegura

Para Mayra, essa é a melhor linha da marca em relação a custo-benefício, por isso, a indicação é em dose dupla. Na textura e na fixação do hidratante na pele, os dois se assemelham bastante, mas um Deleite é mais indicado para ‘formiguinhas’, pois seu aroma de leite condensado é ideal quem prefere aromas adocicados, enquanto Pessegura traz um cheiro frutado.