Perfumes femininos nacionais e refrescantes

Clima quente pede uma fragrância refrescante, não é mesmo? E se você está em dúvida sobre quais são os perfumes mais indicados para dias quentes, confira os aromas a seguir. O youtuber Jhony Togneri listou quais os 5 perfumes femininos nacionais perfeitos para o calor. Confira!

Floratta In Blue - O Boticário

Um perfume refrescante ideal para manter a sensação de banho tomado por mais tempo. Também combina mais com o uso durante o dia e as suas notas são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

Kaiak - Natura

A fragrância masculina da linha Kaiak é uma das mais utilizadas no Brasil, o que acaba roubando a cena da versão feminina. Porém, ela não fica para traz em relação ao aroma, que promete um aroma agradável e refrescante com notas cítricas de Bergamota, Laranja Amarga, Mandarina, Notas Verdes, Tamarindo, Ameixa e Groselha Preta. no topo, que segue com Jasmim, Pimenta Rosa, Lírio-do-Vale e Orquídea no coração e finaliza com as notas de fundo de Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Heliotrópio.

Quasar Drop XX - O Boticário

Possui um aroma marcante e frutado de melancia. É uma fragrância criada para ser feminina, porém, o youtuber explica que muitos homens utilizam a fragrância justamente por causa da sua refrescância. É um perfume ideal para mulheres que não gostam de aromas doces.

Kaiak Aero - Natura

Uma releitura do clássico Kaiak, Aero foi lançado em 2018 e apresenta um aroma floral aquático zero-açúcar, também indicado para mulheres que não gostam de perfumes doces.

As notas de topo são Pera, Sal e Pimenta Rosa. As notas de coração são Frésia, Peônia, Lavanda, Jasmim, Notas Florais, Lírio-do-Vale, Sálvia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Vetiver do Haiti, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Patchouli.

Free - O Boticário

Clássico da perfumaria nacional, Free foi lançado em 1981 e traz a junção de um aroma cítrico, aromado e com fundo amadeirado. Suas notas são Bergamota, Lavanda, Limão, Junípero ou zimbro e Laranja. As notas de coração são Árvore de Pinheiro, Cravo, Sálvia, Artemísia, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Cedro, Musgo de Carvalho, Vetiver e Almíscar.

