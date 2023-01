Os desafios semanais de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

Mais uma semana oficialmente começando e até o próximo domingo (22) muita coisa vai acontecer na vida das pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Quer descobrir quais são as previsões das cartas do tarot? Então, basta procurar seu signo na lista a seguir.

Leão

Esta será a semana em que a pessoa de Leão vê o resultado de todo o esforço de meses, trazendo grandes benefícios financeiros para alguns, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok? Além disso, é bom estar preparado e aberto, pois algo acontecerá para que aumente ainda mais sua motivação.

Virgem

As cartas do tarot trazem uma mensagem importante para a pessoa de Virgem para esta semana: não se desespere caso as coisas ou algo que tinha planejado não saia da forma que esperou. Lembre-se que cada pessoa tem sua vida individual, o que faz com que nem sempre elas estejam dispostas a fazer o que deseja.

Libra

Para esta semana, a pessoa de Libra estará totalmente aberta para encontros amorosos ou simplesmente disposta a conhecer pessoas. Aproveite esta energia que está ao seu redor e também as oportunidades para fazer coisas simples da vida.

Escorpião

As cartas do tarot, por sua vez, indicam uma semana na qual a pessoa de Escorpião deve se arriscar, fazendo aquilo que realmente deseja e cumprindo suas metas e sonhos. O universo conspira ao seu favor.

