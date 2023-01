Os 4 signos que precisam ter cuidado com traições essa semana

A terceira semana de 2023 começou e alguns signos do zodíaco precisam ter um cuidado extra quando se trata de traições e pessoas que se aproximam com intenções ocultas.

Confira quais são os 4 signos que devem ter cautela:

Áries

Hora de ter cautela com as pessoas, pois alguém pode ser desleal pelas suas costas. Lembre-se que algumas verdades devem ser descobertas com a desconfiança, mas depois é preciso superar e mudar o seu destino; isso está em suas mãos e na capacidade de se desfazer do passado.

Gêmeos

Hora de focar em si mesmo e nas mudanças que deseja para si, mas também é preciso ter cuidado com algumas pessoas que podem ter “duas caras”. Lembre-se que algumas decisões e caminhos devem ser tomados de forma silenciosa, pois informações tendem a vazar e atraem olhares e julgamentos. Cuidado ao contar suas coisas para outras pessoas.

Libra

Uma injustiça pode continuar afetando-o e é hora de superá-la para seguir em frente sem olhar para trás. Algumas experiências ruins o deixam mais forte e mais preparado para compreender a verdadeira intenção de algumas pessoas. Ouça a voz da intuição.

Virgem

Em meio a finalizações e decisões, uma pessoa pode esconder certas informações e as intenções não são boas. A energia direcionada pode ser percebida por coisas que quebram ou planos que não são certo; proteja-se e acredite no seu poder de ser superior a isso.

