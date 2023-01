O que significa sonhar com fumaça?

Sonhar com fumaça não é algo tão comum, mas as pessoas que sonham com isso ficam se perguntando o motivo da fumaça aparecer no sonho. De forma geral, segundo o site ‘Abastracta’, sonhar com fumaça indica que você está vivendo com medo, temor e insegurança. Mas dependendo da cor que ela aparece, pode indicar totalmente ao contrário, trazendo uma ligação divina.

A fumaça indica transformação, para coisas boas ou ruins, e a fumaça pode estar associada a história da ave Fênix, que ressurgiu das próprias cinzas da fumaça. Por isso, a fumaça também pode indicar o fim de um ciclo em sua vida e o começo de outro. Mas para esse novo começo ser bom você precisa estar mais autoconfiante e com uma boa mentalidade.

Sonhar que vê fumaça

Os significados dos sonhos também mudam de acordo com os elementos e de como eles aparecem. Se você vê fumaça ao longe, por exemplo, pode ser a indicação de que é hora de seguir em frente o seu caminho e abandonar coisas que te seguram ao passado.

Sonhar que solta fumaça pela boca

O site explica que, se você percebe que está soltando fumaça pela boca durante o sonho, é porque você precisa se comunicar para conseguir exprimir seus sentimentos. Se você não fizer, você vai acabar parado no mesmo lugar.

Sonhar com fumaça branca

A cor da fumaça também pode transformar totalmente o significado dos sonhos. A fumaça branca indica uma fase da vida com muitas novidades, mas é preciso ficar atento às oportunidades para não deixar passar.

Sonhar com fumaça preta

Por outro lado, a fumaça preta pode indicar que estão disseminando maldades sobre você, talvez no trabalho ou entre parentes e colegas que dizem que são seus amigos.

