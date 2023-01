NASA revela detalhes de dois estranhos planetas aquáticos em um sistema planetário

Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Montreal encontrou evidências de que dois exoplanetas orbitando uma estrela anã vermelha são “mundos aquáticos”, onde a água compõe uma grande fração de todo o planeta. Esses mundos, localizados em um sistema planetário a 218 anos-luz de distância na constelação de Lyra, são diferentes de qualquer planeta encontrado em nosso sistema solar.

Como detalhado pela NASA, a equipe observou os exoplanetas Kepler-138 c e Kepler-138 d com o Hubble da NASA e os telescópios espaciais aposentados Spitzer e descobriram que os planetas podem ser compostos em grande parte por água.

Esses dois planetas e um companheiro planetário menor mais próximo da estrela, Kepler-138 b , foram descobertos anteriormente pelo Telescópio Espacial Kepler da NASA. O novo estudo também encontrou evidências de um quarto planeta.

“A água não foi detectada diretamente em Kepler-138 c e d, mas comparando os tamanhos e massas dos planetas com os modelos, os astrônomos concluem que uma fração significativa de seu volume – até a metade – deve ser feita de materiais que são mais leve que a rocha, mas mais pesado que o hidrogênio ou o hélio. O mais comum desses materiais candidatos é a água”, informou.

Com volumes superiores a três vezes o da Terra e massas duas vezes maiores, os planetas c e d têm densidades muito mais baixas que a Terra. Isso é surpreendente porque a maioria dos planetas apenas um pouco maiores que a Terra que foram estudados em detalhes até agora pareciam ser mundos rochosos como o nosso.

A comparação mais próxima, dizem os pesquisadores, seria algumas das luas geladas no sistema solar externo, que também são compostas em grande parte por água em torno de um núcleo rochoso.

Como detalhado pela NASA, em 2014, dados do Telescópio Espacial Kepler da NASA permitiram aos astrônomos anunciar a detecção de três planetas orbitando Kepler-138. Isso foi baseado em uma queda mensurável na luz das estrelas quando o planeta passou momentaneamente na frente de sua estrela.

Parte da equipe teve a ideia de reobservar o sistema planetário com os telescópios espaciais Hubble e Spitzer entre 2014 e 2016 para capturar mais trânsitos de Kepler-138 d, o terceiro planeta no sistema, a fim de estudar sua atmosfera.

Um novo exoplaneta no sistema

Os dois mundos aquáticos possíveis, Kepler-138 c e d, não estão localizados na zona habitável, a área ao redor de uma estrela onde as temperaturas permitiriam a presença de água líquida na superfície de um planeta rochoso.

Mas nos dados do Hubble e do Spitzer, os pesquisadores também encontraram evidências de um novo planeta no sistema, Kepler-138 e, na zona habitável.

Como detalhado pela NASA, este planeta recém-descoberto é pequeno e mais distante de sua estrela do que os outros três, levando 38 dias para completar uma órbita.

A natureza deste planeta adicional, no entanto, permanece uma questão em aberto porque não parece transitar pela sua estrela hospedeira. Observar o trânsito do exoplaneta teria permitido aos astrônomos determinar seu tamanho.

Com o Kepler-138 e agora na foto, as massas dos planetas já conhecidos foram novamente medidas através do método de variação do tempo de trânsito, que consiste em rastrear pequenas variações nos momentos precisos dos trânsitos dos planetas em frente à sua estrela causados por a atração gravitacional de outros planetas próximos.

Os pesquisadores tiveram outra surpresa: descobriram que os dois mundos aquáticos Kepler-138 c e d são planetas “gêmeos”, com praticamente o mesmo tamanho e massa, enquanto anteriormente se pensava que fossem drasticamente diferentes.

Ainda de acordo com as informações, o planeta mais próximo, Kepler-138 b, por outro lado, é confirmado como um pequeno planeta com a massa de Marte, um dos menores exoplanetas conhecidos até hoje.

Texto com informações da NASA