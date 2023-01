Mulher se surpreende ao dar à luz bebê de 5 quilos: “Estou feliz com a chegada dela, mas nunca imaginei o quanto ela pesaria” Imagem: reprodução Instagram (@hospitalmaice79)

Não foi uma surpresa o anúncio de gravidez de Luciana Brandt, já que a mulher catarinense de 41 anos esperava muito por esse momento. Contudo, a sua história acabou virando notícia, após a ‘superbebê' Maria Vitória nascer com mais de cinco quilos, algo incomum para a medicina.

A bebê nasceu na última terça-feira, dia 10 de janeiro em Caçador, Zona Oeste de Santa Catarina, e causou surpresa após nascer com exatos 5,046 quilos. Ao todo, foram 40 semanas de espera. O parto foi uma cesariana.

De acordo com o G1, bebês que nascem com mais de 50 centímetros ou acima de 3,5 quilos são considerados atípicos, já que recém-nascidos possuem, em média, de 2,8kg a 3,5kg.

Chegada planejada, porém sem esperanças

A chegada de Maria Vitória foi muito esperada e planejada, pois a mãe Luciana Brandt foi informada por um médico que devido à idade, ela poderia não conseguir mais engravidar.

“Ela foi muito esperada e planejada, pois eu já tenho 41 anos de idade, e meu médico disse que eu já não tinha mais óvulos para poder prosseguir com uma gestação devido a uma menopausa precoce. A Maria Vitória é minha sexta gestação. Mesmo sabendo que teria poucas chances de engravidar novamente me mantive com muita fé, e Deus quis assim. Estou muito feliz pela chegada dela, e não imaginava que ela iria pesar mais de 5 quilos”, declarou a mulher em entrevista ao portal.

Filhas com 23 anos de diferença

Luciana, que agora tem seis filhos, possui uma mais velha de 23 anos e que mora em Treze Tílias, a 60 quilômetros de Caçador. Já Luciana e o marido são do interior de Macieira, a cerca de 50 quilômetros de Caçador, local de nascimento do ‘superbebê'.

