Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de janeiro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar janeiro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 16 a 20 de janeiro:

Áries

Hora de levar mais a sério o seu relacionamento e não deixá-lo no esquecimento. Você deve estar sempre atento à sua família. A prosperidade chegará até você e um emprego melhor remunerado pode surgir, então não hesite e as mudanças necessárias.

Seu signo domina tudo relacionado a questões de negócios e administração. Uma viagem é planejada. Do signo de Capricórnio ou Libra chegará um novo amor que será muito compatível com você.

Você receberá dinheiro extra. Serão dias de renovação total em sua pessoa e removerão todo o negativo de sua vida.

Touro

Você viverá momentos de amadurecimento em sua vida pessoal e avançará em questão de um emprego melhor remunerado, onde sinta que pode crescer mais profissionalmente.

Você deve ter cuidado com seus amigos, pois eles estão roubando sua energia positiva com inveja. Tenha mais cautela com aqueles que estão ao seu redor. Você vai desfrutar da sorte.

Você terá muito trabalho a fazer e burocracias. A paternidade e maternidade se tornam assuntos. Um amor do signo de Gêmeos ou Virgem pode surgir e a compatibilidade é grande. Prepare as suas férias para abril, será o seu melhor mês do ano.

Gêmeos

Relacionamento formal e olhar para futuro. A solidão acaba. Você resolverá qualquer pendência em assuntos legais e problemas pessoais; tudo será excelente.

Serão dias de estar com muita energia positiva ao seu redor para crescer profissionalmente. Este ano será muito bom para você, então tente agir para que as energias positivas fluam.

Cuide dos problemas de raiva e caráter explosivo; às vezes você diz palavras que machucam, então você deve se medir e ser mais prudente. Você terá sucesso no amor e esta semana boas perspectivas.

Câncer

Você está no momento de maior crescimento em sua vida econômica, portanto, não hesite em fazer as mudanças positivas necessárias para crescer. Cuidado das outras pessoas e apoio.

Você terá sorte em todos os sentidos e ainda mais no amor, pois encontrará o seu par ideal em breve. Você sofrerá muita pressão de trabalho esta semana, enfrentará muitos desafios pessoais e energias cruzadas.

Você vai trocar seu carro por um mais recente. Você deve evitar falar sobre seus assuntos pessoais, porque a inveja é muito intensa. Não se altere tanto com a intensidade e busque formas de viver mais calmo.

Leão

Será um ano de muitas viagens e encontros com pessoas muito importantes em seu ambiente de trabalho. Uma traição amorosa pode acontecer, por isso deve falar claramente com seu parceiro e ter um tempo para si.

Você vai decidir procurar trabalho em outro lugar, onde você pode melhorar, mas lembre-se de que terá oportunidades de novos empregos e melhores salários se ir atrás.

Não pense tanto nos problemas da sua vida e é melhor entrar em ação. No amor, feche círculos e recomece com pessoas do signo de Áries ou Capricórnio, que serão muito compatíveis com você. Pratique exercícios para se manter mais saudável.

Virgem

Bons tempos estão chegando, ou seja, abundância e boa sorte o cercarão nestes dias, então qualquer decisão que você tomar será muito boa para o seu futuro.

Hora de se dedicar a um projeto de vida para este ano e realizar seus objetivos. Esta semana você aprenderá muito de tudo que o cerca para que seu cotidiano não se torne ou deixe de ser tão monótono.

Cuidado com pretendentes comprometidos; a chance de sair perdendo é grande. Mais paciência no relacionamento.

No trabalho você terá a oportunidade de se aprimorar e fazer bons negócios. Você receberá dinheiro extra. Novos idiomas e estudos.

Libra

A combinação perfeita para realizar todos os seus planos este ano está dentro de você. Seu signo passará por uma corrente de energia de abundância, então não desperdice com situações que você não pode resolver.

O parceiro ideal entrará em sua vida e você se sentirá completamente apaixonado. Você saberá da doença de um familiar, por isso dará a ele todo o seu apoio.

Cuide dos nervos e do estresse; procure dar um passeio para relaxar e não pense demais nas coisas, pois é melhor deixar fluir. Não fique mais com raiva do seu trabalho e evite conflitos. Um ex o procura e é melhor bloquear para não cair em relações tóxicas .

Escorpião

Você será muito encorajado a começar sua vida profissional em novos lugares, tudo o que você deseja virá para sua vida, apenas tenha calma e prepare-se profissionalmente.

A proteção divina e intuição está em alta nos próximos dias. Finalmente você vai ver quem tentou prejudicá-lo profissionalmente. Determinação e força em seu ambiente de trabalho; um novo cargo está chegando para você e novos desafios profissionais.

Você é o melhor em eventos sociais e chama a atenção. Os escorpianos casados devem ter muita paciência com o parceiro, porque podem se desentender.

Sagitário

É hora de crescer profissionalmente. Não tenha dúvidas e estude para se especializar e aumentar a sua renda. Você terá boa sorte em todos os sentidos, especialmente em questões de trabalho porque pode ascender ou se destacar.

Não se acomode e busque muito mais. Lembre-se que amor é admiração e essa frase cai como uma luva no seu signo, pois você não se apaixona facilmente e está sempre em busca do parceiro perfeito.

Os solteiros estarão cercados por pessoas interessantes e pode surgir alguém compatível de Áries ou Leão. O amor que partiu ainda dói, mas é melhor fechar esse círculo.

Capricórnio

Hora de pedir o que sonha, pois conseguirá sem problemas. A sorte está ao seu redor, basta ser mais cauteloso com seus gastos e tentar pagar dívidas.

Você fará uma viagem e pode conhecer pessoas compatíveis com você. Um presente que não esperava e que lhe dará grande alegria.

No amor é difícil andar com dois ou mais amores ao mesmo tempo, tente definir seus sentimentos e procure o parceiro que te dê o que você precisa para ser feliz. Não exagere com álcool, você deve cuidar de sua saúde e ser mais preocupado com si mesmo em todos os sentidos.

Aquário

Esta semana será muito boa para os solteiros aquarianos, pois terão a oportunidade de conhecer pessoas especiais e podem ser de Áries ou Libra.

Você paga as dívidas e tem a sorte rápida. Dias para conseguir tudo o que deseja em termos de trabalho. São tempos de mudanças radicais para finalmente deixar o passado para trás.

O amor vai bater na sua porta e você vai falar sobre algo mais sério com um parceiro estável. Semana de muito trabalho e resolução de pendências do passado.

Um ex o procura para conversar, não ligue tanto para isso e siga em frente. Você decide fazer uma viagem para respirar e comemorar.

Peixes

Brilho forte que chama a atenção; é hora de não cair em provocações. Ao mostrar o quão forte você é e que está destinado ao sucesso, pessoas se aproximam.

No amor você pensa muito em se separar de alguém, lembra que seu signo tende ao drama e precisa refletir com maturidade.

Procure se acalmar e conversar antes de agir. Você faz cursos que vão te ajudar muito no futuro. Este ano será um dos melhores para você e você será encorajado a abrir um negócio ou procurar um bom emprego.

Você é o melhor amigo e sempre dá os melhores conselhos em todos os sentidos, por isso todos olham para você como confidente e rede de apoio.

