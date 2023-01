Hidratantes cheirosos e refrescantes para você utilizar no verão e em dias quentes

Muito calor por aí? Que tal encontrar mais uma forma para se refrescar nesses dias ensolarados? Além de se hidratar bem internamente, comer alimentos leves e evitar o contato direto com o sol, outra forma de cuidar da saúde é utilizar protetor solar e hidratante corporal. E se você está em busca de produtos refrescantes e agradáveis, confira a lista a seguir, em que a youtuber Tamires Camargo indica os hidratantes levinhos para usar no verão e em dias quentes.

Hidratante Tododia Folhas de Limão e Graviola - Natura

O hidratante é uma edição especial da marca e só aparece de vez em quando na revista ou no site da Natura, porém, é possível encontrá-lo em outros sites. Com uma textura em gel, possui manteiga de cacau e óleo de linhaça, bem leve e refrescante e com secagem rápida. Seu aroma lembra casca de limão.

Hidratante Tododia Folhas Manga Rosa e Água de Coco - Natura

Outro hidratante da linha Tododia perfeito para o verão é o Folhas Manga Rosa e Água de Coco. Sua textura não é tão leve quanto ao anterior, porém ainda é leve. Um diferencial desse produto é que ele pode ir à geladeira antes de ser aplicado na pele, proporcionando uma sensação mais refrescante.

Creme Hidratante Desodorante Corporal Floratta Rose/Floratta Blue - O Boticário

Um hidratante com cheiro bem próximo ao perfume, com uma fragrância com fundo cítrico, que traz refrescância. Além de Floratta Rose, a youtuber também a versão Blue, que mesmo não tão próxima ao perfume, combina com dias quentes. Fácil de espalhar, possui textura leve.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Nuvem - O Boticário

Um hidratante ‘coringa’, com uma fragrância que combina com qualquer ocasião e perfume. Também possui um aroma cítrico, porém bem leve, pois sua proposta é trazer um ‘aroma de nuvem’.

