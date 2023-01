Esta é a FREQUÊNCIA CORRETA que você deve trocar as toalhas do banheiro Imagem: Pexels

Provavelmente você já fez ou escutou aquela piada: “se eu tomo banho para ficar limpo, por que eu tenho que trocar de toalha?” Com certeza isso não passa de uma brincadeira, pois é perceptível que, após um período, a toalha começa a ficar suja ou muito úmida, indicando que é hora de começar a utilizar uma toalha limpa.

As toalhas ficam sujas após o banho pois, mesmo com uma frequência correta de higiene e com uma ducha bem caprichada, nosso corpo ainda fica com algumas impurezas, possível de observar se a toalha for clara.

É possível que, com o tempo, bactérias, fungos, ácaros e pele morta se acumulem no item de limpeza, podendo até mesmo causar problemas como o aumento de acnes e outras condições de pele. O problema ainda se agrava caso você compartilhe a toalha com seu parceiro ou filhos, por exemplo, aumentando o risco de infecções como micose ou molusco contagioso, esse segundo mais comum em crianças.

Qual a frequência correta para trocar de toalha?

Não existe uma regra geral para o tempo correto de troca do item, mas é possível avaliar de acordo com as indicações de diversos especialistas e isso pode varias de acordo com seu estilo de vida.

O Cleaning Institute indica que você não deve utilizar uma toalha mais de três vezes seguidas sem lavá-la. Dependendo da frequência que você toma banho, a troca ocorreria duas vezes na semana, aproximadamente. Porém, o microbiologista Scott Meschke e Amy Kassouf, dermatologista da Cleveland Clinic, explicam que substituir a toalha uma vez por semana já é o suficiente.

Mas um consenso em comum entre os especialistas em saúde é que a toalha deve ficar fora do banheiro após o banho, de preferência exposta ao sol para que não seja criado um sistema úmido, perfeito para fungos e bactérias. “Se você tem uma toalha que começa a cheirar, esse cheiro é provavelmente porque os organismos estão começando a sair”, explica Dr. Scott.

