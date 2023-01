Como roubar olhares com vestidos transparentes? É assim que essas celebridades fazem!

As transparências não são novidade, de uma forma ou de outra sempre estiveram presentes em diversas apostas dos estilistas, independente da estação. Mas, desde o ano passado têm se mantido no centro das atenções através de suas múltiplas silhuetas.

Diferentes celebridades optaram por levá-los mais longe, não apenas em uma parte da roupa, mas também tornando-a protagonista de seu visual. Quem e como eles fizeram isso? Aqui nós te contamos.

Kendall Jenner usa vestido preto transparente e rouba todos os olhares

Não é à toa que a modelo nos surpreende com looks fora da passarela, já o fez em diversas ocasiões. Neste fim de semana, Kendall foi ao aniversário de Lori Harvey em West Hollywood com um vestido deslumbrante preto transparente. A peça assimétrica tem um ombro só e o caimento é justo na silhueta, expondo seus seios e a cor da calcinha.

Hailey Bieber também aposta em transparências

Ainda não temos 100% de certeza se o estilo delas é muito parecido ou se as melhores amigas trocam mensagens para saber o que vestirão no fim de semana. É que para comparecer ao mesmo aniversário, Hailey fez uma aposta muito parecida.

Bieber usou uma versão mais sofisticada do clássico Little Black Dress, pois a peça tomara que caia tem diferentes drapeados ao longo da silhueta, permitindo ver o seu tronco através da renda. No centro da peça está um grande babado esvoaçante que, ao contrário de Kendall, cobre os seios e a calcinha.

Lily James, uma princesa e tanto

Lily James levou a transparência para o tapete vermelho em sua aparição no Critics Choice Awards realizado ontem à noite. A atriz optou por um vestido evasê, feito sobre um body nude, para dar a ilusão de não ter nada por baixo.

Se a peça já roubava olhares, o motivo central foi a cereja do bolo, é um laço XL, um toque diferenciador da casa que fez o vestido: Oscar de la Renta.

Julia Garner roubou olhares em Ferragamo

Se você ainda tinha dúvidas de que as transparências estão sempre no tapete vermelho e são uma aposta ganha, pode parar de duvidar. Julia Garner foi uma das atrizes que também fez essa aposta.

Julia optou por um look da casa Ferragamo: um conjunto que incluía top, saia assimétrica e uma grande transparência em forma de blusa que integrava as duas primeiras peças. O look monocromático também incluiu sandálias com efeito de cetim e um colar de ouro rosa cravejado com três brilhantes esmeraldas Bulgari.