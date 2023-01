Perfumes rosados e elegantes para você utilizar diariamente

Perfumes florais fazem sucesso no mundo das fragrâncias e em aromas elegantes e femininos, as rosas se destacam. Se você é fã de perfumes rosados e está em busca de conhecer mais sobre esse universo, confira a seguir 5 perfumes com nota de rosa e as notas que os compõem.

Nuit Rose - Fiorucci

Romântico e sedutor, esse perfume é ideal para encontros noturnos, devido à presença um aroma picante.

As notas de topo são Champanhe, Pimenta Rosa e Lichia. As notas de coração são:Rosa, Flor de Pêssego e Frésia e as notas de fundo são Framboesa, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Fascina Collection - L’bel

Um perfume peruano, moderno e elegante. De início, é fresco e delicado, se transformando em um perfume totalmente rosado.

Suas notas são Mandarina, Pera, Amora e Nenufa na saída, Jasmim, Rosa, Orquídea e Baunilha no corpo e Patchouli, Almíscar, Musk e Ambergris no fundo.

Elegance - Ana Hickmann

As notas de topo são Melão, Abacaxi, Cassis, Toranja, Bergamota, Mandarina, Maçã e Lima. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Flor de Laranjeira, Jasmim, Mimosa e Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Cedro, Mel, Almíscar, Âmbar e Vetiver.

Kiss Me Rosa Marcante - Eudora

As notas de topo são Lichia, Bergamota e Limão Italiano. As notas de coração são Rosa, Morango Silvestre e Benjoim e as notas de fundo são: Baunilha, Algodão-Doce e Almíscar.

Cuide-Se Bem Rosa e Algodão - O Boticário

Suas notas são apenas Flor de Algodão e Rosa, mas promete leveza para o dia-a-dia. Possui um aroma suave, podendo ser utilizado para ficar em casa ou como pós-banho.

Com informações da youtuber Alice Yan.

