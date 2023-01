Os signos que sempre arriscam o coração

Alguns do zodíaco são mestres em amar intensamente e sempre acabam arriscando seu coração de alguma forma.

Confira quais são:

Leão

Por mais que seja muito atento as suas metas e no se limite pelos outros, o leonino é capaz de ouvir seus sentimentos com clareza e confiando em seu potencial de fazer dar certo. No amor, ele pode até calcular movimentos, mas arrisca seu coração de maneira apaixonada, apostando tudo de olhos fechados, o que pode render decepções mais tarde.

Escorpião

Nem sempre esse signo mostra o quão sentimental e profundo é de cara, mas quando ama, vive suas relações com muito sentimentos intensos e entrega. A pessoa logo ocupará um lugar muito importante em sua vida e isso pode ser levado muito a sério e sem cautela. Tudo será inesquecível, até algumas decepções que exigem esforços para serem curadas no coração mais tarde.

Câncer

O canceriano é capaz de mover céus e terras para viver um amor e, apesar dos sentimentos muito nobres, pode ser quem carrega a paixão e o desejo de fazer dar certo nas costas. Ele coloca seu coração em jogo e pode não ver alguns sinais de alerta, pois está preocupado em se dedicar ao sentimento. Ao se decepcionar, lida com a culpa e a desconstrução do apego, entrando em um processo difícil.

Peixes

O pisciano pode demorar, mas sempre volta a acreditar no amor. Ele toma ações e decisões para viver esse sentimento como se fosse a primeira vez e seus pensamentos giram em torno dos relacionamentos importantes. Esse signo arrisca seu coração e volta a planejar o futuro dos sonhos mesmo que o amanha comece a parecer incerto.

