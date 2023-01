Moda: saiba como recriar o visual que Shakira usou no clipe de sua nova música

Depois da separação de Shakira e Gerard Piqué, a cantora se dedicou totalmente à sua carreira musical, surpreendendo-nos com canções como Te parabéns e Monotonía, que fazem referência ao ocorrido com o ex-marido.

Continuando com a série de canções dedicadas a ele, Shakira estreou em colaboração com o DJ argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions Vol. 53; que alcançou em apenas 24 horas, mais de 50 milhões de visualizações. Essa música tem se destacado não só pela letra, que faz indiretas e críticas ao jogador de futebol, mas também pelo look escolhido por Shakira, com o qual ela mostra que deixou o mau momento para trás.

Onde conseguir o look com que Shakira deslumbrou no clipe?

No clipe vemos Shakira vestindo calças de cetim rosa fúcsia de cintura alta, acompanhadas por um cropped de renda do mesmo tom. Para quebrar o look barbiecore, a cantora apostou em uma camisa oversized verde com correntes tipo Versace, e nós amamos! Quer saber onde conseguir peças semelhantes para recriar esse visual? Nós dizemos a você!

Calça cargo fúcsia

Encontramos as peças mais parecidas com as quais você consegue um look quase idêntico ao da Shakira. O melhor? você pode obter todos eles comprando online, sem sair de casa.

Começamos com calças cargo fúcsia, de corte largo e na cintura com acabamento acetinado da marca italiana The Andamane. Você vai adorar!

E, abaixo, outra opção no estilo cut out que também se encaixaria perfeitamente para um look fatal.

Para a parte de cima, optamos por um cropped parecido, mas com decote em V e de outro tecido, que também contempla perfeitamente o look.

Para fechar o look com chave de ouro, a camisa verde é um must. Temos duas opções: a primeira é que você dê prioridade à estampa e escolha uma camisa Versace com uma silhueta mais estreita do que a que a Shakira usa.

Ou você pode optar por uma camisa oversized que dá um toque casual ao look, mas sem a estampa. Você pode até já ter algo parecido em seu armário!