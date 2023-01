Esses são os principais riscos ao utilizar salto alto frequentemente

Os sapatos de salto alto são muito elegantes e os calçados favoritos de muitas mulheres. Contudo, mesmo fazendo parte da rotina de muitas pessoas que trabalham utilizando a peça, é fato que eles não são tão confortáveis, principalmente os pais apertados ou com plataformas maiores. Mas além do incômodo nos pés e nas costas, os saltos podem trazer riscos para a saúde.

De acordo com o portal The Objective, o uso de sapatos com salto ou até mesmo tênis mais altos podem causar problemas se o peso a força que o corpo exerce sobre eles não forem distribuídos de forma correta.

LEIA TAMBÉM: Qual a ligação entre o refrigerante e a calvície? Estudo mostra que bebidas adocicadas podem causar perda de cabelo

A publicação explica que, quando os pés ficam inclinados, os dedos recebem maior quantidade do peso do corpo e isso não é bom para a saúde, principalmente para pessoas que trabalham em pé. A recomendação é que os saltos altos ou plataformas não ultrapassem quatro centímetros.

Os riscos de utilizar sapatos altos

O incômodo e as dores nas costas e pés não são os únicos problemas do uso recorrente de sapatos inadequados. É possível que apareçam lesões nos ligamentos e tendões dos tornozelos, subindo para os joelhos e região lombar.

Os tornozelos também acabam afetados, pois os sapatos de cano alto dificultam e limitam os movimentos naturais dos pés e perna. Com o tempo, os músculos da região da panturrilha perdem a forma e podem até encurtar, devido à contração do tendão de Aquiles, e causando também tendinite.

Os riscos de entorse e distensão também aumenta, pois os pés ficam mais fracos, causando perda de equilíbrio.

Contudo, os sapatos e tênis totalmente planos também possuem desvantagens. Os pés não ficam totalmente sobrecarregados, mas exigem passos mais curtos, causando mais fadiga e também entorses e lesões.

LEIA MAIS: Estudo determina os riscos que a PROCRASTINAÇÃO causa na saúde mental e física