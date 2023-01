Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 15 a 21 de janeiro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso iniciar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Aquele momento de angústia e medo que o prendia passou. Você já retoma as rédeas e agora deve trabalhar para alcançar o que deseja, inclusive no amor.

Touro

Esse ímpeto, essa energia que você acumulou com raiva e ressentimento devem partir. Supere o passado.

Gêmeos

Sua tranquilidade é muito importante para curar o coração e não permitir que os rancores continuem causando feridas.

Câncer

Você tem que ser flexível e tomar decisões que não afetem as pessoas ao seu redor. Sua força de vontade o ajudará a superar todos os obstáculos.

Leão

Você tem que ouvir sua intuição porque é o seu guia para resolver todas as situações que você enfrenta.

Virgem

Há alguns dias você se sente angustiado e estressado por não saber como lidar com os problemas. Não se preocupe tanto e comece a agir de maneira prática.

Libra

Você planeja sua vida para atingir seus objetivos, mas o medo e o desespero o tiram do controle. Libere os pensamentos negativos.

Escorpião

Você precisa mudar sua vida com urgência para se livrar do passado e se preparar para um futuro de amor e humildade

Sagitário

Purifique seu coração e encha-o de amor para receber as bênçãos que surgem em seu caminho. A felicidade virá até você.

Capricórnio

Você precisa de equilíbrio emocional e espiritual para ajudar os outros a passar por esses momentos difíceis com força de vontade. Desenvolva sua sabedoria.

Aquário

Tire de você as desconfianças e os rancores que do passado para refazer sua vida e curar as feridas do seu coração.

Peixes

Você tem que ter paciência para resolver aquele problema que aflige; não deixe o medo te paralisar. Encontre forças como já fez antes.