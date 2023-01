Como Áries, Touro, Gêmeos e Câncer passam a próxima semana, segundo o tarot

A próxima semana está prestes a começar e muita coisa vai acontecer entre os dias 16 e 22 de janeiro de 2022. E, se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, queremos convidá-lo a conferir a seguir quais são as previsões das cartas do tarot.

Áries

Embora não seja algo ruim confiar nos demais, principalmente porque já foi um indivíduo traído, as cartas do tarot recomendam atenção com alguém que pode conhecer esta semana. Além disso, a pessoa de Áries pode receber um grande desafio profissional, o que exigirá muita calma e paciência.

Touro

A pessoa de Touro, por sua vez, vem sendo incomodada por algo em sua vida, que pode ser no trabalho, na vida pessoal ou no campo amoroso. Para acabar de vez com isso, o universo te traz uma resposta esta semana, algo que irá destravar sua vida.

Gêmeos

O momento de descanso que tanto desejava finalmente deve chegar, após os meses intensos que teve. Por outro lado, as cartas do tarot deixam uma mensagem: tome cuidado com segredos, principalmente para que eles não “vazem” porque isso pode te prejudicar.

Câncer

Para a pessoa de Câncer, a mensagem do tarot é direta: não se comprometa com aquilo que não pode cumprir. É melhor dizer não do que afirmar que vai realizar algo que no fim das contas não poderá concluir.

Com informações do portal Depor.

