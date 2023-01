Skincare: você já sabe quais são as tendências de skincare para 2023?

O cuidado com a pele é uma tendência que vem dominando e só temos a agradecer por isso, não é mesmo?

Em 2023, queremos continuar compartilhando as principais tendências no cuidado com a pele, por isso separamos dicas da Quien para poder mergulhar ainda mais neste mundo e cuidar ao máximo do maior órgão do seu corpo.

Tendências de skincare para 2023

Niacinamida

Há um ingrediente de cuidado com a pele em particular que vimos crescer nos últimos anos: a niacinamida. Ele ajuda a controlar o sebo, reduzir a inflamação, hidratar a pele e reduzir a acne. Cada vez mais as marcas incorporam este ingrediente nos seus produtos, desde séruns, cremes hidratantes e máscaras, por isso, se este é o seu tema, aposte num produto que o contenha.

Cuidados com o corpo

Podemos pensar que os cuidados com a pele se limitam ao rosto, mas em 2023 estaremos mais atentos ao resto do corpo. No último ano, se popularizaram produtos específicos para combater problemas de pele, como cotovelos e mãos ressecados, além de sabonetes especiais para acabar com a acne corporal.

Maquiagem consciente

Nesse esforço de ficar na linha minimalista de cuidados com a pele, queremos incorporar isso ao usar a maquiagem, por isso muitas marcas aderem à multitarefa, dando boas-vindas a produtos de maquiagem que possuem até ingredientes para cuidar da pele. Há corretivos, bases e contornos dos olhos que protegem, hidratam e deixam você com uma aparência incrível.

Tecnologia em casa

A inovação e a tecnologia remodelaram o mundo dos cuidados com a pele, por isso podemos esperar que os gadgets se tornem menores e mais acessíveis nos próximos anos. De massageadores, máscaras e luzes de LED para combater as mais diversas imperfeições, temos certeza de que em breve você poderá ter todos os benefícios de um salão profissional em sua própria casa.

Celebridades e skincare

Assim como Hailey Bieber e Brad Pitt lançaram suas coleções em 2022, neste ano podemos esperar que muito mais celebridades se juntem ao mundo da skincare. A indústria da beleza tem personalidades como Rihanna e Ariana Grande, que fizeram de suas linhas uma referência para as demais e, com a popularidade dos cuidados com a pele, é muito provável que veremos ainda mais artistas entrando nessa.