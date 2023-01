Nem sempre o amor permanece bonito e saudável, algumas vezes ele pode fazer nascer algum tipo de dor que complica os relacionamentos.

Confira os signos que dão passos no amor mesmo com a dor batendo na porta:

Sagitário

Quando o sagitariano se magoa no amor, ele buscará dar passos para superar essa situação de alguma forma. Esse signo quer viver com felicidade e não gosta de entrar em labirintos de problemas que só aumentam sua dor. Por isso, ele irá buscar o desapego ou as mudanças que movimentem esse ciclo para uma nova fase.

Aquário

O aquariano é um grande aliado de quem ama e sempre terá iniciativa para resolver problemas, por mais complexos que sejam. Ele sabe o lugar que ocupa e respeita a individualidade do outro, assim em momentos de dor, se sente mais conectado com os sentimentos difíceis; ele também busca caminhos para recompor os laços ou fechar um ciclo para encontrar a felicidade de novo.

Peixes

Quando o pisciano está com o coração machucado, ele poderá ter problema para desapegar de algumas questões, mas mesmo assim dará passos para voltar a amar plenamente. Esse signo é capaz de planejar e analisar as situações mesmo nos momentos complicados, aplicando assim soluções para reconstruir ou cortar alguns laços que trazem apenas dor.Nem sempre o amor permanece bonito e saudável, algumas vezes ele pode fazer nascer algum tipo de dor que complica os relacionamentos.

Confira os signos que dão passos no amor mesmo com a dor batendo na porta:

Sagitário

Quando o sagitariano se magoa no amor, ele buscará dar passos para superar essa situação de alguma forma. Esse signo quer viver com felicidade e não gosta de entrar em labirintos de problemas que só aumentam sua dor. Por isso, ele irá buscar o desapego ou as mudanças que movimentem esse ciclo para uma nova fase.

Aquário

O aquariano é um grande aliado de quem ama e sempre terá iniciativa para resolver problemas, por mais complexos que sejam. Ele sabe o lugar que ocupa e respeita a individualidade do outro, assim em momentos de dor, se sente mais conectado com os sentimentos difíceis; ele também busca caminhos para recompor os laços ou fechar um ciclo para encontrar a felicidade de novo.

Peixes

Quando o pisciano está com o coração machucado, ele poderá ter problema para desapegar de algumas questões, mas mesmo assim dará passos para voltar a amar plenamente. Esse signo é capaz de planejar e analisar as situações mesmo nos momentos complicados, aplicando assim soluções para reconstruir ou cortar alguns laços que trazem apenas dor.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!