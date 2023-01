Em 18 de janeiro, o pequeno planeta retorna ao seu curso, mas enquanto isso alguns serão traídos, enquanto outros terão a oportunidade de resolver algo do passado.

Fim do Mercúrio retrógrado: é assim que afetará as relações de cada signo zodiaco

Áries

De 21 de março a 19 de abril

As traições estarão ao virar da esquina. Então a confiança e a lealdade que você tem não é para todos, cuide desse grande tesouro porque há muitos que não sabem valorizar esse recurso. Você pode se sentir humilhado e usado por algumas dessas pessoas.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Cuide da sua garganta, pois esses dias serão um pouco complicados e talvez essa parte do seu corpo seja a causa do desequilíbrio que você pode sentir. Você tem que ter cuidado para não estragar todo o seu progresso.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Os sonhos se tornam realidade e você está ciente disso porque em 2022 você o viveu, então não pare de visualizar aquele grande sonho que tem em mente há anos. Talvez você ainda não tenha a chance de materializá-lo, mas é provável que outra pessoa faça o trabalho e o surpreenda.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Algumas mudanças estão por vir que podem mergulhá-lo em uma tristeza, você terá que ser muito forte, procure alguém para apoiá-lo, mas nunca se deixe afundar. Esse momento complicado vai passar e será apenas uma lembrança amarga.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Tente se comunicar com alguém que você tem em mente há algumas semanas, mas que você adiou. Agora pare de fazer isso e concreto. Vocês dois precisam ser capazes de conversar e desabafar. É um tempo valioso que você compartilhará com alguém especial. Não espere mais.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Haverá uma certa abundância de material, você se dará alguns luxos, mas depois se sentirá realizado porque pensará em tudo o que poderia fazer com esse dinheiro. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer nesses últimos dias de Mercúrio retrógrado é refletir e determinar o que pode comprar e o que não.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você terá que focar muito no profissional porque abandonou esse aspecto da sua vida e isso já se reflete na sua produtividade. Busque atualizar seus conhecimentos, compartilhe com outras pessoas que saibam mais, além de praticar bastante para que você se torne um especialista.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Mercúrio retrógrado vai te ensinar uma grande lição nos dias de hoje. Depois disso você será mais humilde e apreciará os detalhes, os pequenos gestos que os outros sentem por você, e a empatia estará mais presente em sua vida. Será um momento de muita qualidade para você.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Estes são dias propícios para retomar a comunicação com alguém do seu círculo íntimo com quem você discutiu anos atrás e ficou desapontado. Será a hora de falar da tranquilidade e maturidade que os anos lhe deram. Você está ciente de que neste momento essa pessoa também está em paz.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Aproveite estes dias para se divertir em momentos de solidão que devem incentivá-lo a fazer coisas que normalmente não faz porque está muito ocupado ou acompanhado, mas que gostaria de experimentar. Você aprenderá consigo mesmo e depois de 18 de janeiro uma boa companhia virá até você.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É hora de o aquariano experimentar outras áreas em que está acostumado a trabalhar para poder desenvolver e aperfeiçoar ainda mais os conhecimentos que já possui. Eles também terão que adicionar mais alegria aos seus dias.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

É muito provável que sua saúde seja afetada antes do dia 18 de janeiro como parte do efeito de Mercúrio retrógrado, por isso você deve cuidar dele, principalmente tudo relacionado ao estômago, pois é uma área muito sensível que percebe todos os sentimentos. , especialmente as raivas e frustrações.

Texto com informações da revista Nueva Mujer