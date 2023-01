Esses são perfumes femininos menos indicados por uma especialista, mas que fazem sucesso

Com tanta opção disponível no mercado, não são todos os perfumes que alcançam a perfeição. Alguns deles deixam até a desejar em quesitos como durabilidade e cheiro, e outros ainda até começam bem, mas depois de um tempo seu cheiro começa a ficar enjoativo ou mudar completamente. Contudo, com os diversos lançamentos, algumas ótimas fragrâncias caem no esquecimento do público, e pensando niosso, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’ elaborou uma lista com os perfumes que ela não indicou mais para as pessoas, mas que são muito bons. Ficou curiosa para saber quais são? Confira a seguir!

Beijo de Humor - Natura

Uma fragrância âmbar floral, ideal para a noite. Seu aroma apresenta notas diferentonas e segundo Suzy, a marca criou o perfume com a proposta da pessoa que está utilizando beijar alguém em uma balada ou encontro, por isso leve esse nome nome.

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Priprioca, Pera e Mandarina. As notas de coração são Ameixa, Leite e Jasmim. As notas de fundo são Sândalo, Baunilha, Caramelo, Cashmeran e Musgo.

Rebelle Madness - Hinode

Seu aroma abaunilhado e floral é bem agradável, com um toque adocicado, mas refrescante. A nota de topo é Orquídea, a nota de coração é Jasmim Sambac e a nota de fundo é Baunilha de Madagascar.

Biografia Inspire - Natura

É uma fragrância floral fresca e com aroma de princesa, ideal para o uso diário.

As notas de topo são Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo, Cashmeran e Madeira de Âmbar.

Gerânio Bourbon - Phebo

Um ‘perfume de farmácia’, mas com aroma fresco e agradável que lembra limpeza e com bom custo-benefício.

As notas de topo são Pimenta Preta, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Jacinto e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

