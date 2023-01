Essas são as razões pelas quais você NÃO DEVE dormir com o celular na cama Imagem: Pexels

Se você possui o hábito de dormir com o celular na cama, com o aparelho embaixo do travesseiro ou bem próximo ao rosto, saiba que essa atitude pode fazer mal para a sua saúde. Além de demonstrar um certo vício por querer se manter conectado sempre, a medicina traz outros malefícios que o celular pode trazer para a saúde, com alguns deles podendo se tornar graves.

o Departamento de Saúde Pública da Califórnia (CDPH) informa que, entre as doenças mais graves, esse hábito pode gerar enxaquecas constantes, fadiga, redução das habilidades cognitivas, tumores nas glândulas salivares e no nervo acústico e em caso mais graves câncer no cérebro.

A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos também diz que o smartphones interferem no processo de descanso, podendo afetar a saúde física e mental.

LEIA TAMBÉM: Estudo determina os riscos que a PROCRASTINAÇÃO causa na saúde mental e física

Como dormir melhor?

Pra que haja um repouso mais saudável, é recomendado tomar as seguintes atitudes relacionadas ao sono:

Tire pequenos cochilos durante o dia ou durma pelo tempo recomendado (6 a 8 horas);

Evite consumir cafeína ou energético no período da tarde ou durante a noite;

Evite fontes de som e de luz durante o tempo de descanso, mesmo que ele seja diurno.

Janeiro Branco: saúde mental é o foco no primeiro mês do ano

As redes sociais, muito utilizadas através dos celulares, podem afetar a saúde mental de indivíduos que passam muito tempo nas telas e por isso a campanha ‘Janeiro Branco’ tende a conscientizar sobre os cuidados com a saúde mental.

Um desses cuidados é limitar o uso do celular, por isso, uma dica é deixar o aparelho longe da cama na hora de dormir, além de buscar realizar atividades fora do ambiente online.

“Não existe fórmula para usar corretamente as redes sociais, mas é de grande importância colocar limites e estabelecer tempo de uso. Não perder a conexão com o mundo real, vivenciar atividades prazerosas e se relacionar com as pessoas que estão à sua volta são “pontos-chave” para desapegar do mundo virtual”, explica a psicóloga Ana Gabriela Andriani.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Doença de Crohn: saiba mais sobre a condição, as causas e como funciona o tratamento