5 perfumes masculinos importados para utilizar todos os dias

Está buscando um perfume importado para iniciar bem o ano? Que tal escolher uma fragrância coringa para conseguir utilizar em diversas ocasiões? A lista a seguir, feita por um especialista, apresenta os melhores perfumes importados nesse estilo: que refrescam, são charmosos e com boa fixação. Um deles possui um bom custo-benefício, custando menos que fragrâncias nacionais. Confira!

Mediterraneo - Antonio Banderas

De acordo com o youtuber Bruno Silva, essa é uma fragrância com bom custo-benefício e com ótimo aroma. É versátil e leve, sendo muito indicado para o dia-a-dia. Lançado em 2001, possui notas de bergamota, vetiver, gengibre, pimenta, almíscar e âmbar.

Encre Noire Sport - Lalique

Um perfume que une um aroma refrescante com amadeirado. A fragrância lançada em 2013 é leve, com notas cítricas de início.

Suas notas de topo são Toranja, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Cipreste, Notas Aquosas e Lavanda e as notas notas de fundo Vetiver de Bourbon, Vetiver do Haiti, Madeira de Cashmere e Almíscar.

Light Blue Eau Intense Pour Homme - Dolce&Gabbana

Algumas pessoas acabam confundindo, mas existem perfumes refrescantes que são cítricos, outros que são verdes e outros marítimos. Essa fragrância está no terceiro grupo. É leve e ideal para dias quentes.

As notas de topo são Toranja e Mandarina. As notas de coração são Água do Mar e Junípero ou zimbro e as notas de fundo são Almíscar e Madeira de Âmbar.

Mercedes-Benz Ultimate

Lançado em 2022, é uma fragrância fácil de agradar, que combina com qualquer horário do dia e estação do ano.

As notas de topo são Lavanda e Agulhas de Cedro. As notas de coração são Maçã, Mandarina e Noz-moscada e finaliza com notas Cipreste, Sândalo, Patchouli e Âmbar.

Match Point Lacoste Fragrances

Ideal para academia e atividades físicas, traz notas de Manjericão, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Gerânio e Gentiana e as notas de fundo são Cashmeran e Vetiver.

