Skincare: 5 erros que prejudicam muito a pele e que você pode estar cometendo

Por mais antenada que você seja quando o assunto é cuidado com a pele, tem alguns erros que ainda são muito comuns que você pode estar cometendo.

É possível que nenhuma amante da beleza tenha se livrado desses maus hábitos em algum momento de sua vida. Mas, pode ficar tranquila: são hábitos e até manias que basta ter disciplina, que veremos refletidos em pouco tempo, um rosto mais liso, radiante e saudável.

A Glamour listou os hábitos e nós replicamos aqui. Saiba o que está fazendo de errado (e como reverter isso)!

Dormir com maquiagem

Pode haver momentos em que você se sinta cansada demais para remover a maquiagem, mas isso é um grande erro que traz consequências a longo prazo, desde o aparecimento prematuro de rugas, até o aparecimento de cravos ou espinhas no rosto, principalmente na zona T do rosto.

Para evitar que isso aconteça ao adormecer, recomendamos que leve sempre produtos demaquilantes no banheiro ou, em todo o caso, ao lado da cama, para poder limpar o rosto antes de se deitar.

Usar pincéis sujos

Com que frequência você limpa seus pincéis e esponjas? Se você não conseguiu responder porque simplesmente não lembra, cuidado aí! Não lavar os utensílios faciais com frequência causa o aparecimento de germes que se transferem para a pele e a contaminam perigosamente, causando não só espinhas, mas também infecções de pele.

A dica: lave-os uma vez por semana com água e sabão ou invista em limpadores de pincéis fáceis de usar.

Sobre esfoliar a pele

Embora seja verdade que devemos esfoliar o rosto para remover bactérias e células mortas, não é recomendável fazê-lo com muita frequência. O ideal é esfoliar a pele uma vez por semana, do contrário, estará danificando a barreira cutânea, deixando o rosto vermelho, oleoso e até desidratado.

Usar lenços removedores de maquiagem

É difícil de aceitar, mas alguns de nossos produtos favoritos causam muitos danos à nossa pele; como os lenços demaquilantes. Isso porque contêm substâncias químicas que desestabilizam o PH da pele, removendo a camada que a protege. Sugerimos investir em água micelar ou o mais comum, desmaquilante líquido.

Dormir com lençóis sujos

Você não esperava esse erro, certo? Porém, o ideal é trocar os lençóis, no máximo, a cada 10 dias, pois eles acumulam uma grande variedade de fungos e bactérias, causados pelo suor, saliva e células mortas. Essa sujeira é transferida para nossa pele na hora de dormir e a danifica significativamente. Faça o mesmo com as toalhas!