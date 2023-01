Ovo de avestruz encontrado em deserto de Israel pode ter entre 4 mil e 7,5 mil anos

Fóssil de ovos de avestruz encontrados no deserto de Israel (Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority)

Arqueólogos comemoram a descoberta de fragmentos de ovos de avestruz que podem ter até 7,5 mil anos em “excepcional” estado de conservação no deserto de Negev, no sul de Israel, fronteira com Egito.

De acordo com a Autoridade de Antiguidades do país, os fragmentos foram encontrados perto de uma fogueira em um antigo acampamento usado por nômades por séculos.

Não existem avestruzes na região desde o século 19, segundo a autoridade, e os ovos podem fornecer novas pistas sobre a vida do povo nômade que habita a região “desde os tempos pré-históricos”, mas que deixaram poucos vestígios que possibilitem reconstituir o estilo de vida desse povo.

Os fragmentos encontrados ainda serão analisados e datados por especialistas, que calculam algo entre 4 mil e 7,5 mil anos. O estudo pretende ainda descobrir a que espécie de avestruz pertence e como eles entravam no estilo de vida e na dieta desses povos da antiguidade.

“Esta é uma descoberta muito importante que, com a ajuda de métodos científicos modernos, pode nos ensinar muito sobre o povo nômade do deserto nos tempos antigos”, disse Lauren Davis, diretora de escavação.

Arqueóloga recupera fragmentos encontrados no deserto de Israel (Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority)

Lauren esclareceu que esses acampamentos foram cobertos pelas dunas e desenterrados ao longo de milhares de anos pelo movimento da areia, por isso as peças encontram-se em excelente estado de conservação para estudo.

Um dos ovos foi encontrado diretamente na fogueira do acampamento, reforçando a tese de que eles serviam de alimento por esses povos.

Além dos restos de ovos, foram encontrados ainda no local ferramentas de pedra, de cerâmica e pedras queimadas.