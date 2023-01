Os signos que podem se apegar com unhas e dentes no amor

Alguns signos do zodíaco podem ser muito apegados e não conseguem se despedir de amores que já não dão mais certos com facilidade.

Confira quais são esses signos e como isso acontece:

Touro

O taurino cria laços de carinho fortes e sua vida pode ter muita influencia da pessoa amada. Por isso, é difícil que ele desapegue, pois seus planos, vontades e circulo social estão relacionados a companhia dessa pessoa. Ele apenas supera quando começa a entender que nem tudo depende só dele e que as novas oportunidades quando algo estagnado vai embora podem ser ainda mais grandiosas

Câncer

O canceriano se apega com unhas e dentes naquilo que ama e é familiar em sua vida. Suas rotinas e zona de conforto sempre são compartilhadas com o outro, que fará muito falta ao ir embora. Ele pode travar uma luta para que as emoções e sentimentos não o desesperem. Seu medo de ficar vazio pode impedir de ver oportunidades importantes. Ele apenas se desprende do passado quando se abre para ver a beleza em pessoas novas.

Virgem

Por mais que seja muito consciente no amor, o virginiano é estruturado e cria uma vida detalhada com quem ama, envolvendo planos no presente e futuro. Despegar de todas as expectativas e desejos é difícil. Ele apenas deixa de lutar contra o fim de uma relação quando compreende que pode superar a dor e encarar uma nova jornada, com ainda mais oportunidades.

