Estudo diz que carro esportivo é mais atrativo para pessoas que pensam ter pênis pequeno

No ramo dos estudos e das pesquisas, os cientistas estão sempre buscando saber o motivo das coisas. Algumas pesquisas se mostram bem importantes, como a que fez uma ligação entre o consumo de refrigerante e calvície. Outras são no mínimo... interessantes, como esse novo estudo elaborado na Universidade de Londres que relacionou o gosto por carros esportivos com a ideia de tamanhos de pênis.

Conforme informado pelo Jornal do Carro, o estudo ‘Small Penises and Fast Cars: Evidence for a Psychological Link’ ou ‘Pênis pequenos e carros velozes: evidências de uma ligação psicológica’, mostrou que homens que acreditam ter o membro abaixo da média sentem mais atração por carro do tipo esportivo.

Daniel C. Richardson, Joseph T. Devlin e John S. Hogan, responsável pelo estudo ligado ao Departamento de Psicologia Comportamental da University College London, e outros dois pesquisadores explicaram:

“Fizemos os participantes acreditarem que tinham pênis relativamente pequenos ou grandes, dando-lhes informações falsos.” A pesquisa contou com 195 homens com idades entre 18 e 74 anos.

Foi concluído que aqueles homens que sentiram que tinham pênis pequenos se mostraram mais atraídos por carros esportivos. Contudo, eles não sabiam exatamente do que se tratava o experimento e foram levados achar que era pesquisa era sobre o consumo de compras na internet.

Durante o estudo, eles receberam informações falsas do tamanho médio de pênis enquanto estavam navegando na internet, e foram conduzidos a acreditar que a média é de 18 centímetros, maior do que a média real, que está em 13,12 centímetros, de acordo com pesquisa feita mundialmente com 15 homens. Outros receberam mensagens dizendo que a média era de 10 centímetros. E no final, todos eles responderam sobre o interesse em ter um carro esportivo.

Os homens que acreditaram que o seu pênis era pequeno demonstraram maior interesse em andar em um carro esportivo, em contrapartida, os que estavam bem com o tamanho do órgão possuíam menos interesse. Pessoas acima dos 29 anos também eram mais sujeitas à pensar que estavam abaixo do tamanho comum e mostraram mais interesses em carros velozes.

