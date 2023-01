Já encerramos ciclos com a saída de 2022, agora iniciamos novos projetos de vida e o amor é ativado com muita força.

Estes são os 3 signos do zodíaco que terão sorte no amor nos próximos dias; adeus ao Mercúrio retrógrado

Virgem

Os nativos deste signo têm um elemento a seu favor, são especialistas na linguagem do amor, então depois de vários meses de esforço e estando atrás daquela pessoa, chegou o grande momento.

Vão viver esse momento ao máximo e não sentem que estão indo rápido demais, pelo contrário, acelerem para que se consolidem e vivam a experiência da paixão transbordante.

Sagitário

Já deixaram aquele ano de azar em suas vidas e começam com as melhores energias este 2023, que será o ano da consolidação do amor. Você não precisa procurar, o amor já entrou na sua vida e está aí esperando você ousar dar o passo ou dar aquela resposta para cair entregue à paixão.

Prepare-se porque entrará com tudo, flores, um jantar romântico, uma noite de luxúria e paixão e é aí que você tem que trazer à tona todo o seu carisma e aquele lado sedutor para se apaixonar por completo.

Capricórnio

Definitivamente este é o ano e o momento dos nativos deste signo, em todos os lugares uma luz maravilhosa brilha em você, não só de progresso, mas de dedicação, paixão e amor.

Não existe Mercúrio retrógrado que aguente a força e a vontade de estar com aquela pessoa que já está de olho nele. Impulso não te falta, por isso saca as tuas armas de sedução e embarca na aventura de viver uma experiência que nunca irás esquecer. Será um romance intenso como você sempre sonhou.

Texto com informações do site Nueva Mujer