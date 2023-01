Esses são os verdadeiros nomes dessas celebridades E VOCÊ NÃO SABIA

Além do dinheiro e do prestígio dos fãs, outra vantagem de ser famoso é poder escolher o seu nome artístico. Seja para causar mais impacto, por não gostar do nome verdadeiro ou somente para abreviar um nome grande, diversas celebridades optam por construir uma carreira utilizando outro nome, o que faz com que alguns fazem passem despercebidos e não saibam quais são seus nomes verdadeiros.

Mas se você deseja descobrir qual o nome de batismo de 4 celebridades, confira a lista a seguir, retirada do GSHOW.

Brad Pitt

O ator que estrela ‘Ad Astra’, novo filme original da Netflix e tantos outros clássicos do cinema, foi um dos que optaram por utilizar uma espécie de apelido afim de deixar o nome artístico mais chamativo e fácil de decorar. Ele nasceu Oklahoma, EUA em 1963 e seu nome verdadeiro é William Bradley Pitt.

Katy Perry

Um pouco de Katy, mas nada de Perry. A cantora de 38 anos nascida da Califórnia, EUA, também escolheu utilizar um tipo de apelido mais curto, mas acrescentou um nome novo, já que seu nome verdadeiro é Katheryn Elizabeth Hudson.

LEIA TAMBÉM: Participante do BBB e atleta de vôlei, Key Alves se declarou sapiossexual. Entenda mais sobre a orientação sexual

Lana Del Rey

Um nome bonito, artístico e fácil de lembrar, contudo, nada parecido com o verdadeiro. Assim como Katy Perry, Lana Del Rey também possui Elizabeth no nome e se chama Elizabeth Woolridge Grant.

Vin Diesel

Um nome muito direto e curto para ser verdadeiro, concorda? O protagonista da saga ‘Velozes e Furiosos’ se chama na verdade Mark Sinclair Vincent.

Marilyn Monroe

Um ícone clássico da cultura pop, a atriz, modelo e cantora norte-americana se chamava Norma Jeane Mortenson.

LEIA MAIS:

⋅ Férias de Luxo: Jojo Todynho esbanja e gasta com presentes e carro conversível

⋅ Evento de tecnologia traz as invenções mais surpreendentes e curiosas lançadas nos últimos tempos

⋅ ‘Velma’: Série derivada do ‘Scooby-Doo’, para adultos, sofre críticas negativas em estreia