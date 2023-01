Dicas para tirar fotos PERFEITAS para colocar nos aplicativos de namoros

Se você iniciou o ano querendo conhecer novas pessoas e resolveu dar uma chance aos aplicativos de namoro, é preciso aprender algumas dicas para se dar bem no mundo dos matchs. Além de relatar coisas interessantes da sua vida e deixar nítido os seus gostos, a chave para um perfil perfeito está nas fotos. Afinal, essa é uma das primeiras coisas que as pessoas olham nesses aplicativos, então se você não for uma pessoa muito fotogênica ou não tiver boas imagens, as chances de encontrar alguém caem bastante.

Mas além de caprichar nas fotos, é preciso ser verdadeiro. Não adianta fazer inúmeras edições e fingir que você não é você, pois na hora do encontro, caso ele venha acontecer, seu futuro parceiro ou parceira pode acabar se frustrando.

De acordo com uma pesquisa elaborada pelo aplicativo de namoro Inner Circle, que conversou com mil solteiros do Reino Unido, fotos altamente editadas não são atrativas e 83% dos participantes do estudo disseram que ficaram frustrados ao encontrar um date que não se parecia com a pessoa das fotos. 80% também disseram que não são fãs de filtros ou edições nas fotos e para 75% isso é um impeditivo para conhecer alguém.

O aplicativo também realizou um experimento que mostrou que as chances de curtidas aumentaram 142% com fotos autênticas e instantâneas, aumentando também o número de troca de mensagens para 58%.

“Isso os ajuda a construir uma imagem da outra pessoa, descobrir o que eles têm em comum e ver se há uma faísca. Ao colocar fotos autênticas, as pessoas que você gosta verão quem você é de verdade, e isso atrairá pessoas que pensam como você. Estamos convidando os solteiros a mostrarem o que têm de melhor e verdadeiro, eliminando a perda de tempo e matchs ruins”, explica a chefe de comunicação do aplicativo de namoro, Crystal Cansdale.

5 fotos essenciais para colocar no perfil, de acordo com os participantes do experimento:

Foto nítida do seu rosto;

Foto sem filtro;

Foto de como você se parece em um dia normal, sem roupas novas ou em eventos;

Foto de corpo inteiro;

Foto que mostre sua personalidade, como por exemplo fazendo algo que você goste.

Outras dicas da especialista para aumentar as suas chances de encontrar alguém são utilizar fotos recentes e caprichar na quantidade de fotos.

