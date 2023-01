As notas de rosas talvez sejam as mais utilizadas em um perfume. Graças as elas, as fragrâncias podem ser suavizadas e apresentar um leve frescor, além de dar equilíbrio, caso o perfume tenha outros acordes mais potentes. Fragrâncias rosadas são as favoritas de uma grande parcela dos amantes da perfumaria, então se você se encaixa nesse grupo, confira a seguir 5 perfumes femininos com notas de rosa para você conhecer. A lista a seguir foi elaborada pela youtuber Alice Yan.

Far Away - Avon

Um clássico rosado, foi lançado em 1994. É uma fragrância luxuosa e retrô, com notas de topo em Coco, Ylang Ylang, Pêssego, Senegambica e Laranja, que segue com as notas de corpo são de Jasmim, Gardênia, Violeta, Frésia, Osmanthus e Rosa e finaliza com as notas de fundo de Baunilha, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

English Rose - Mahogany

Com um nome que explica bem a fragrância, esse perfume de Mahogany tem como base a rosa inglesa. Além disso, contém notas de Rosa, Jacinto, Bergamota e Limão Siciliano no topo, Rosa Inglesa Gerânio, Magnólia e Pêssego no coração e Almíscar, Sândalo e Âmbar no fundo.

Atlas Mountain Rose - The Body Shop

Lançado em 2012, contém acordes simples e suaves, ideais para o uso em dias ensolarados. Leva notas de Rosa, Almíscar, notas Cítricas e Âmbar.

Sesto Senso - JAFRA

Um perfume de uma marca não tão conhecida, mas perfeito para momentos românticos. Contém notas Cítricas e Frutais na saída, que continua com o corpo em notas de Rosa, Jasmim, Violeta e Lírio do Vale e no fundo traz Âmbar, Madeiras e Musk.

Esta Flor Rosa - Natura

Repleto de notas rosadas, traz Lichia, Toranja, Bergamota, Mandarina, Notas de Óleo e Artemísia; Rosa Búlgara, Peônia, Violeta, Cravo-de-Defunto, Jasmim Sambac e Vitória Régia; Almíscar, Sândalo, Resinas, Madeira de Âmbar, Baunilha, Fava Tonka, Opoponax e Patchouli.

