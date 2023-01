5 perfumes da Avon que VALEM A PENA ter na coleção

A Avon, marca que não é 100% brasileira, m as que possui fabricação em solo nacional, é uma das melhores quando se pensa em custo-benefício. Se engana quem acha que os preços mais baixos que os encontrados no mercado não indica fragrâncias potentes, pois você confere a seguir 5 perfumes da Avon que valem a pena adquirir.

Surreal Magic

As notas de topo são: Flor de Amêndoa, NaturalCalm. e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Tuberosa e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Sândalo. Lembra Good Girl Légère, de Carolina Herrera.

Far Away Rebel

Ideal para mulheres que gostam de fragrâncias doces, porém equilibradas.

As notas de topo são: Chantilly, Groselha Preta, Frutas Vermelhas e Ameixa Seca. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Baunilha de Madagascar e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Chocolate, Caramelo, Sal, Patchouli e Ambertonic.

Luiza Brunet Radiance

Um perfume mais delicado, com aroma floral refrescante.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Pera e Bergamota. As notas de coração são Íris, Frésia e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Cedro.

Pur Blanca Noite

As notas de topo são Folhas de Violeta, Pera, Cassis, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Íris, Peônia, Lírio-do-Vale, Ameixa e Canela e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas, Sândalo, Cedro, Patchouli, Musgo de Carvalho e Vetiver.

Far Away Infinity

As notas de topo são Gardênia, Bergamota e Cravo-de-Defunto. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeirae o perfume finaliza com notas de fundo de Baunilha, Sândalo e Patchouli.

