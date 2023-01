O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz se você é confiante

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode te dizer se você é visto como uma pessoa confiante.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/YouTube/Brightside)

O desenho foi compartilhado originalmente pelo canal do YouTube Bright Side, que reproduz diversos testes deste mesmo tipo.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro as pessoas

Uma das primeiras possibilidades para a resolução desta ilusão de óticas é a imagem de quatro pessoas: três delas, alinhadas à direita, estão retratadas em tons de azul, enquanto a da esquerda é colorida.

Se você enxergou isso primeiro, é provável que você seja reconhecido como uma pessoa com auto estima elevada, com muita confiança e que sabe como conseguir aquilo que deseja. Você provavelmente compartilha esse dom, ajudando muito as pessoas ao seu redor.

Se você viu primeiro as colunas

A outra alternativa para a resolução desta ilusão de ótica é a imagem de cinco colunas, em tons de branco e azul claro, que só aparecem para poucas pessoas. É preciso muita concentração para perceber a presença delas.

Caso tenha sido essa sua primeira percepção da ilustração, é bem provável que você sinta dificuldade em sair da sua zona de conforto. Para você, não é tão fácil lidar com as opiniões dos outros, especialmente quando elas são diferentes das suas.

