NASA divulga super imagem captada pelo Telescópio Hubble no espaço

Uma parte do aglomerado aberto NGC 6530 aparece como uma parede turva de fumaça cravejada de estrelas nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Como detalhado pela NASA, NGC 6530 é uma coleção de vários milhares de estrelas situadas a cerca de 4.350 anos-luz da Terra, na constelação de Sagitário.

O aglomerado está situado dentro da maior Nebulosa da Lagoa, uma gigantesca nuvem interestelar de gás e poeira. O Hubble já havia feito várias imagens da Nebulosa da Lagoa várias vezes, incluindo essas imagens lançadas em 2010 e 2011.

É a nebulosa que dá a esta imagem sua aparência distintamente esfumaçada; nuvens de gás e poeira interestelar se estendem de um lado a outro da imagem.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos investigaram NGC 6530 usando a Câmera Avançada para Pesquisas do Hubble e a Câmera Planetária de Campo Amplo 2.

Eles vasculharam a região na esperança de encontrar novos exemplos de proplyds, uma classe particular de discos protoplanetários iluminados em torno de estrelas recém-nascidas.

A grande maioria dos proplyds conhecidos é encontrada em apenas uma região, a vizinha Nebulosa de Orion. Isso torna desafiador o entendimento de sua origem e tempo de vida em outros ambientes astronômicos.

A capacidade do Hubble de observar em comprimentos de onda do infravermelho próximo – particularmente com a Wide Field Camera 3 – o tornou uma ferramenta indispensável para entender o nascimento de estrelas e a origem de sistemas exoplanetários.

Ainda de acordo com as informações, são importantes as capacidades observacionais sem precedentes do novo Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA em comprimentos de onda infravermelhos complementarão as observações do Hubble.

Com isso, permitindo que os astrônomos perscrutem os envelopes empoeirados em torno de estrelas recém-nascidas e investiguem os estágios mais fracos e iniciais do nascimento de estrelas.

Crédito (ESA/Hubble & NASA, ESO, O. De Ma)

Texto com informações da NASA