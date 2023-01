Moda: essa foi a tendência que roubou todas as atenções no Globo de Ouro 2023

A temporada de premiações começou ontem com o Globo de Ouro e não poderíamos estar mais animados porque os tapetes vermelhos estão de volta com eles. Várias celebridades se reuniram em Beverly Hills para conhecer todos os vencedores e, claro, fizeram isso em grande estilo.

Mas tem uma tendência que se fez mais presente do que outras na noite anterior. Continue lendo para ver qual.

A tendência que dominou o Globo de Ouro 2023

Neste ano, podemos dizer que a grande maioria dos participantes acertou no look. Até mesmo os homens saíram do mais do mesmo dos ternos pretos com camisas brancas e foram um pouco mais longe, optando por roupas em lantejoulas, veludo, brocado, com saias sobre calças e até tops sob a jaqueta.

Mas quem roubou a noite com certeza não foi uma celebridade, e sim uma tendência!

Foi ele: o volume em diferentes peças de roupa. Vimos quase desde o início da premiação com Britt Lower, já que ela usava uma saia larga rosa combinada com um top de veludo preto; depois veio Chloe Flower, que optou por um vestido assimétrico com grande cauda e grande volume. Estas duas celebridades também optaram por um acessório inusitado: luvas compridas.

Quinta Brunson também apostou nessa tendência, pois usou um vestido extra glam de corte sereia, sendo a parte de baixo a mais carregada de volume. A peça que ela usou também brincou com as cores preto e rosa em tule, deixando o look mais dramático.

Se dizemos que a noite foi roubada pelas roupas com volume, foi porque ela esteve presente em vários looks, não só em saias e vestidos, mas também em camadas e caldas. A prova disso é o look de Niecy Nash.

Selena Gomez também chegou ao Globo de Ouro com uma peça desse estilo: grandes mangas bufantes roxas com longas quedas foram o complemento perfeito para o vestido preto que ela usava.

Fiel ao seu estilo, Billy Porter chegou ao Globo de Ouro com um vestido-casaco elegantíssimo e cheio de volume. A peça é confeccionada em vermelho, mas com detalhes em cetim rosa, como os bolsos e botões.

Lily James foi, sem dúvida, uma das que levou o volume para o próximo nível: vestindo Versace, a musa era pura elegância e sofisticação. A parte superior é unida a uma saia reta através de laços que formam recortes na parte central, enquanto a segunda fica a cargo de uma cauda assimétrica que cai da cintura.