Moda: 4 looks elegantes com tênis para usar no escritório em 2023

Tênis no escritório Quer conforto e estilo no escritório? Vá de tênis! (Pinterest)

Os tênis se tornaram um dos calçados preferidos nos últimos anos, por serem confortáveis e estilosos. E, embora muitos pensem que só funcionam em looks informais, não é bem assim; eles também podem formar looks elegantes.

O segredo é saber combiná-los com a roupa certa para que você fique formal para o trabalho e pronta para o happy hour, já que o pé não estará cansado após um dia inteiro em cima de um salto.

Ainda tem dúvidas? Continue lendo para se convencer!

Looks elegantes para ir confortavelmente ao escritório usando tênis

Conjunto de calça social e blazer com tênis

Não achou que isso seria possível? Pois é possível e fica além de elegante, muito estiloso. Um terno e calça social combinados com uma camiseta e tênis, te deixarão plena e confortável, além de muito moderna.

Você pode brincar usando um tênis colorido, como na foto, ou optar pelo clássico tênis branco, caso se sinta mais segura.

Jeans com maxi casaco e tênis

Alguns jeans são perfeitos para o escritório e, se combinados com um maxi casaco, elevarão o seu look ainda mais. O que achou dessa combinação do blazer e camiseta combinando com a bolsa, e o tênis branco. Tudo a ver para ir ao escritório, não é mesmo?

Calça social e camisa com tênis

Você também pode combinar tênis branco com calça social e camisa para um look super elegante, moderno e confortável para o escritório.

Você pode adicionar um maxi casaco ou apenas uma bolsa chique e moderna para elevar o look nos dias mais quentes.

Leggings com camisa e tênis

Se você quer um look mais confortável, a legging preta é perfeita para o trabalho. Seja ela de tecido sintético ou algodão, basta combiná-la com uma camisa oversized branca e estará pronta para o escritório.

Esfriou? Basta adicionar um suéter de malha e ficará ainda mais elegante, combinado com um tênis branco.