Leandro Karnal rebate críticas sobre diferença de idade em sua relação

O historiador e escritor Leandro Karnal de 59 anos assumiu o casamento com o cantor cantor Vitor Fadul, de 27, e após comentários sobre a diferença de idade do casal, utilizou as suas redes sociais para rebater as críticas.

Conforme levantado pelo Splash UOL, um dos internautas disse: “Diante da decisão mais importante da vida, você escolhe alguém com metade da sua idade? Eis aí a sabedoria incoerente”. O historiador não poupou desaforos e respondeu “Se eu precisar, um dia, casar de novo, lembre-me de obter seu conselho antes. Minha meta é ter uma vida como a sua!”.

além da diferença de idade, outros comentários maldosos eram referentes ao dinheiro do estudioso, que além de historiador e escritor, é professor e palestrante.

“Você acredita que ele ama você ou seu dinheiro?” Disse uma seguidora. Karnal também não ficou quieto e disse “”Difícil responder, percebo apenas que você, não tendo a juventude dele ou meu dinheiro, inveja ambos”.

Contudo, não foi só comentários que o casal recebeu nas redes sociais. Muitas personalidades famosas e anônimos parabenizaram o matrimônio. Segundo a postagem no Instagram, o casal se conhece há quatro anos.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 3 sinais de que você está se tornando uma pessoa amarga e pode acabar SOZINHO

O filósofo e também escritor, palestrante e professor, Mário Sergio Cortella, comentou:

“Karnal, nestes tempos epifânicos, em que amor e amizade devem emergir, tenho de convocar Mário Lago e, com alegria, novamente declarar: “Gosto e preciso de ti, mas quero logo explicar, não gosto porque preciso, preciso sim, por gostar”. Abraço!”

Leandro retribuiu o carinho respondendo: “Obrigado, meu amigo! Você é sábio!”.

Já a Monja Coen, como é conhecida Coen Rōshi, disse: “viva o amor!” E dessa vez foi respondida por Vitor Fadul, companheiro de Karnal, com emojis de borboletas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Relacionamento: como fazer as pazes com seu parceiro após uma briga?