Este fenômeno astrológico que começou em 29 de dezembro terminará neste fim de semana e na quarta-feira, 18 de janeiro, estará completamente extinto.

Com isso, alguns signos do zodíaco que foram afetados no início estão gradualmente saindo de suas situações.

São eles: Gêmeos, Câncer, Libra, Sagitário e Capricórnio.

Estes são os 5 signos do zodíaco que terão muita sorte neste fim de semana; adeus ao Mercúrio retrógrado

Gêmeos

Os inquietos geminianos terão uma vida social muito ativa, tanto que nas reuniões conhecerão pessoas poderosas que os ajudarão a realizar algum negócio que tenham em mente.

Esse movimento é positivo e também trará benefícios tão bons que eles poderão aproveitar parte dos recursos que conseguirem para pensar em um futuro empreendimento. A oportunidade está aí e você tem carisma para encantar e atingir os objetivos.

Câncer

Durante vários meses você trabalhou muito com a economia, mas de repente teve aquele momento de sorte que qualquer um gostaria de ter.

As energias foram ativadas, você resolveu questões que te mantinham estagnado e as coisas começaram a fluir e estar a seu favor. Aquele dinheiro que você achava que estava perdido já está em suas mãos, agradeça e coloque-se na ativa para montar esse empreendimento que vai te dar muita satisfação.

Libra

Tudo o que você planejou, os projetos que você assumiu estão indo como você queria. O dinheiro flui e com ele você deve aproveitar para resolver algumas questões, saldar dívidas e sair de tudo que te preocupa porque o que vem daqui pra frente será lucro e muito sucesso.

Então pare de lamentar o passado e aproveite o aqui e agora que vem com muita prosperidade para você.

Sagitário

Uma semana que começou muito bem, a faturação dos negócios, as suas estratégias a funcionar na perfeição, o que lhe deu um estatuto a nível profissional que lhe permitiu sentir-se confortável, tanto que já tem o suficiente para investir no seu próprio negócio.

Então não demore mais no assunto e aproveite essa oportunidade porque todas as estrelas estão a seu favor. Você tem as ideias, tem a intuição a 1.000% e a inteligência para trabalhar duro e acelerar tudo o que precisa para aquele negócio.

Capricórnio

Os nativos deste signo possuem uma capacidade incrível de desenvolver projetos e negócios, por isso esta fase os beneficiou de tal forma que o que em algum momento atrasou, agora flui e o dinheiro chega para resolver tudo que os preocupava.

Chegou a hora de investir em um imóvel que você está de olho há muito tempo e conta com o apoio de toda a família para dar o salto. Então não pare, é o seu momento.

Com informações do site Nueva Mujer