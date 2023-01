4 perfumes masculinos nacionais mais potentes e que chamam a atenção de longe

Você gosta de aromas potentes e que chamam a atenção de longe? Então preste atenção nas fragrâncias a seguir. De acordo com o youtuber Junior Barreiros, os perfumes a seguir são considerados ‘bombas atômicas, pois fixam e projetam muito. Confira!

Essencial Oud Pimenta - Natura

Essa linha se tornou clássica e apresenta aromas de qualidade, com algumas fragrâncias que se destacam. É o caso de Oud Pimenta, que só pelo nome já é possível entender do que se trata o aroma. Considerado um amadeirado masculino, é um perfume quente, ideal para uso noturno.

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta, Açafrão, Priprioca, Ishpink, Bergamota e Limão. As notas de coração são Maçã, Mirtilo, Rosa, Sálvia Esclaréia, Framboesa, Gerânio e Coentr e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Patchouli, Almíscar, Couro, Bálsamo de Gurjan, Breu-Branco, Âmbar, Sândalo, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Bálsamo do Peru e Vetiver.

Boisée Rouge - Condé Parfum

Um perfume extremamente potente, ideal para dias mais frios. É uma fragrância de nicho nacional, por isso seu aroma foge o comum. É uma fragrância frutada com toques adocicados.

As notas de topo são Cereja, Framboesa, Amora e Morango. As notas de coração são Amêndoa Amarga, Heliotrópio e Flor de Cereja e as notas de fundo são Camurça, Fava Tonka, Baunilha, Vetiver e Sândalo.

Mead - Nuancielo

Inspirado em XJ 1861 Naxos, de Xerjoff, é uma fragrância doce e que chama a atenção de longe.

Leva notas de Lavanda, Bergamota e Limão Siciliano no topo, Mel, Canela, Jasmim Sambac e Cashmera no coração e Folha de Tabaco, Fava Tonka e Baunilha no fundo.

Heroin Sport - Sapientiae Niche

Outro perfume de uma marca não tão conhecida, mas que promete alta potência.

Suas notas de topo são Junípero ou zimbro, Lavanda, Pimenta Rosa, Alecrim, Bergamota da Calábria e Fêno. As notas de coração são Absinto, Cannabis, Amêndoa Amarga e Íris e fecha notas de Musgo de Carvalho, Âmbar Cinzento, Cedro, Patchouli e Camurça branca.