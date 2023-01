Existem alguns controles básicos no WhatsApp que você pode configurar como desejar para se manter em segurança no app de mensagens.

Como detalhado pelo blog do app, são truques simples, para Android e iOS.

Truques simples para deixar seu app WhatsApp totalmente protegido contra fofoqueiros

Configurações de privacidade

Defina suas configurações de privacidade para controlar quem vê suas informações.

Você pode definir as configurações das suas informações de visto por último e online, foto do perfil, recado e status de uma das seguintes maneiras:

Todos : qualquer pessoa que tenha uma conta do WhatsApp poderá ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status.

: qualquer pessoa que tenha uma conta do WhatsApp poderá ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status. Meus contatos : somente os contatos salvos na agenda do seu celular poderão ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status.

: somente os contatos salvos na agenda do seu celular poderão ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status. Meus contato, exceto… : os contatos salvos na agenda do seu celular, exceto os que você selecionar, poderão ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status.

: os contatos salvos na agenda do seu celular, exceto os que você selecionar, poderão ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status. Ninguém: ninguém poderá ver suas informações de visto por último e online, sua foto do perfil, seu recado e suas atualizações de status.

Confirmações de leitura

Além disso, você também pode desativar as confirmações de leitura. Contudo, ao desativar as confirmações de leitura, você também não receberá as confirmações de leitura dos seus contatos.

Ainda de acordo com as informações, lembre-se de que as confirmações de leitura sempre serão exibidas em conversas em grupo, mesmo que você desative essa opção nas suas configurações de privacidade.

