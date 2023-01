Relacionamento: 3 sinais de que você está se tornando uma pessoa amarga e pode acabar SOZINHO

Relacionamentos florescem, esquentam, esfriam, passam por crises e se reconectam. O problema ocorre quando a amargura toma conta dos parceiros, fazendo com que o resto seja empurrado com a barriga. Como resultado, a pessoa acaba construindo pilares para sua própria infelicidade.

“Sentir-se emocionalmente amargo refere-se a sentimentos de tristeza e raiva, especialmente raiva acumulada ao longo do tempo. Como o sentimento de amargura envolve uma mistura de emoções, muitas vezes pode ser difícil identificá-lo e expressá-lo em termos simples”, define o especialista e doutor Seth Meyers ao Psychology Today.

É muito mais fácil perceber amargura no outro do que em nós mesmos. Já se deparou com aquela pessoa hostil e amargurada com tudo e todos? Talvez você esteja agindo dessa forma e ainda não se deu conta.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os três sinais de que você está se tornando uma pessoa amarga e pode ficar sozinho.

1 – Você se irrita muito fácil

“Uma maneira simples de medir seu próprio humor é pensar nos últimos dias e se perguntar, em uma escala de 1 a 10, como você se sentiu satisfeito e positivo, em média, a cada dia. Se você está sendo honesto consigo mesmo e seus números médios são baixos, isso é um sinal claro”, explica Meyers.

Você também pode avaliar a si mesmo e pensar se nos últimos dias teve alguma experiência negativa em alguns de seus relacionamentos.

2 – Você sente que ninguém te entende ou te aprecia

“Embora os relacionamentos sejam fontes de apoio, encorajamento e abertura, a pessoa amarga passa a sentir que os relacionamentos são frustrantes e insatisfatórios. Indivíduos amargos perderam a fé e a confiança nas pessoas próximas a eles, dizendo a si mesmos que os relacionamentos não valem a pena, porque ninguém se importa o suficiente com eles”, define Meyers.

Para medir seu nível de amargura, o especialista recomenda uma escala de 0 a 10 em como você se sente em relação ao parceiro – ou outras pessoas de seu ciclo – te apreciar ou não.

3 – Você acredita ser impossível alcançar a felicidade

“Quando você considera a infelicidade, pode primeiro associá-la à depressão. É verdade que a depressão inclui sentir-se infeliz, mas muitas vezes os indivíduos que se sentem infelizes na verdade se sentem mais zangados ou amargos do que deprimidos. A amargura não é apenas uma mistura de tristeza e raiva, mas também um acúmulo de decepções nas várias partes da vida de uma pessoa ao longo do tempo”, diz o especialista.