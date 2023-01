Perfumes raros com aromas que você nunca sentiu antes

No mundo da perfumaria, o que as empresas buscam é criar uma fragrância comercial e com um aroma agradável para que haja vendas, não é mesmo? Contudo, algumas marcas apostam também em exclusividade, e criam alguns perfumes com aromas ou frascos diferentões, que aparentam não ser tão comerciais, mas que podem trazer boas surpresas.

Segundo o site ‘Beleza na Web’, os perfumes a seguir são desconhecidos, mas trazem um ótimo aroma para você que gosta de ser exclusivo. Confira!

Royal Marina Diamond - Princesse Marina De Bourbon

Um perfume âmbar oriental, que funciona mais em noites com temperaturas mais frescas. Suas notas são Açaí e Toranja no topo. As notas de coração são Fava Tonka, Íris e Jasmim Sambac e as notas de fund Baunilha, Copaíba e Almíscar.

Byzance - ROCHAS Paris

Possui um frasco em um tom azul bem chamativo, assim como seu aroma, que marca presença. As notas de topo são Pera, Bergamota e Néroli. As notas de coração são Heliotrópio, Frésia e Rosa. Já notas de fundo são Baunilha, Madeiras Brancas e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Esses são os perfumes do Boticário mais parecidos com importados

Paradis Rouge - O.U.I

A marca não é muito conhecida, mas pertence ao Grupo Boticário, que é sinônimo de perfumaria nacional.

Com uma nota floral rosa bem presente, é composto por acordes de Cardamomo no topo, Rosa no coração e Sândalo no fundo.

Botica 214 Dark Mint - Boticário

Entre os perfumes masculinos com aromas diferentes, Botica 214 Dark Mint é um que se destaca. Traz um aroma fresco, ótimo para ser utilizado durante o dia.

As notas de topo são Hortelã, Bergamota e Pera. As notas de coração são Lavanda, Cedro Atlas, Folhas de Violeta e Ylang Ylang e asnotas de fundo são Âmbar, Cashmeran e Fava Tonka.

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes femininos lançados em 2022 que você precisa conhecer em 2023

⋅ 5 perfumes masculinos para climas ‘mais ou menos’

⋅ 7 perfumes masculinos nacionais para você conhecer em 2023