Os signos do zodíaco que são francos no amor

Alguns signos do zodíaco são muito verdadeiros com o que sentem e acabam agindo com franqueza no amor, expressando de cara o que desejam.

Confira quais são os signos mais francos quando se apaixonam:

Sagitário

O sagitariano é passional e quando se sente atraído por alguém é difícil não notar. Ele pode se insinuar, mas em algum momento termina sendo bem franco para não perder mais tempo. Mesmo quem é tímido pode se ver dando os primeiros passos para uma conexão com muita paixão, tudo motivado pela sinceridade.

Aquário

O aquariano gosta muito de ser livre e franco, não quebrando a cabeça com algo que pode ser tratado de forma mais direta, inclusive quando o assunto é amor. Esse signo tende a ficar inquieto quando está apaixonado e quer entrar logo no processo da conquista reciproca. Por isso, mesmo tropeçando em algumas palavras ou gestos, ele passará por cima da dúvida e tomará iniciativas.

Peixes

O pisciano sempre deixa sua sensibilidade e criatividade criarem uma atmosfera magnética e de conquista ao seu redor. Ele é detalhista e pode acessar cada detalhe dos sentimentos, emoções e desejos que possui por alguém. Essa intensidade o fará ter a necessidade de ser franco para poder viver todo o potencial de um relacionamento.

