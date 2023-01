Look repetido: as vezes em que Kate Middleton e Meghan Markle usaram a mesma roupa

Muitas desavenças podem estar acontecendo na família real britânica, mas uma coisa é certa: os estilos de Kate Middleton e Meghan Markle muitas vezes se conectam e até mesmo, se repetem.

A princesa de Gales e a duquesa de Sussex são além da realeza, fashionistas, e muitas se inspiram em seus looks para diversas ocasiões. Vamos olhar situações que as duas acabaram copiando o look uma da outra?

Momentos em que Kate Middleton e Meghan Markle usaram looks idênticos

Conjuntos de maternidade

As realezas optaram por looks de maternidade compostos por casacos com a mesma linha de cores, enquanto Middleton opta por um tom rosa, Markle opta por um tom bege, as duas combinaram com um vestido nude com salto pontudo combinando.

Elegância e classe de um vestido azul

Nesta imagem podemos ver as princesas com vestidos azuis muito parecidos e com o mesmo caimento. Meghan ousa mais em um decote e sandálias abertas, em um estilo mais veraneio e Kate investe na peça com manga comprida e sapatos fechados.

As duas optaram pela sensualidade de um vestido vermelho

Com corte bem parecido, Kate Middleton e Meghan Markle optaram por vestidos vermelhos com saias largas, mas justas papra marcar a cintura.

Aparência sóbria

A princesa e a duquesa usaram um look de gabardines pretas com uma flor vermelha do lado esquerdo, acompanhadas dos clássicos chapéus que a realeza costuma usar em diferentes eventos importantes.

A profunda conexão de Kate Middleton e Meghan Markle com Lady Di

Há algo que é inegável: embora cada uma tenha colocado o seu toque pessoal nas peças que vestem, a influência segue a mesma e não é ninguém menos do que a sogra delas, princesa Diana.

Lady Di também as aproximou de alguma maneira, já que em diferentes ocasiões, Meghan e Kate foram vistas usando suas joias, além de fazer diversas referências de seus trajes mais icônicos.