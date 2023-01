Festival de frutos do mar em São Paulo traz petiscos da praia para capital

Ostras do Festival do Pescado e Frutos do Mar da Ceagesp (Foto: Divulgação)

Saudades de um petisquinho da praia? A Ceagesp está com uma edição especial de verão para o Festival do Pescado e Frutos do Mar, até 26 de fevereiro.

O entreposto de São Paulo oferece 50 pratos diferentes pelo valor único de R$ 129,90, sem cobrança de taxa de serviço. É uma boa oportunidade para provar iguarias como lagosta, ostras ou mesmo os tradicionais camarões.

Essa é a primeira edição do festival com dedicação exclusiva ao verão; a festa de frutos do mar acontece desde 2013 no espaço, mas até então não era pensado para a estação mais quente do ano.

Dentre as novidades, tem peixes e frutos assados lentamente na brasa. O cardápio também conta com anchova, costelinha de tambaqui e xixo de mexilhões. Outra atração do festival é a Paella à Marinera, gigante e recheada de camarões e frutos do mar.

Para quem é fã de camarão, existem várias opções: camarão na panko, camarão recheado com catupiry e até camarão crocante com tártaro e limão.

Além disso, cada dia tem o famoso prato do dia: quarta-feira é ceviche, quinta tem caranguejada, sexta tem lagosta sapateira, sábado é a vez das ostras e no domingo tem macarrão com camarão no grana padano.

Para quem tem filhos pequenos, uma boa notícia: crianças de até cinco anos não pagam, enquanto as de seis a dez anos pagam metade do valor. Já a partir dos 11 anos de idade, pagam o preço normal.

Os pratos são servidos às quartas, quintas e sextas, das 18h às 23h (somente jantar); aos sábados, das 12h às 23h (almoço e jantar); e aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

O Festival do Pescado e Frutos do Mar acontece no o Espaço Gastronômico Ceagesp, que em entrada pelo portão 4. O Ceagesp está localizado Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 - Vila Leopoldina.

