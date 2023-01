5 perfumes masculinos nacionais lançados recentemente que você precisa conhecer

Você sempre busca conhecer novos perfumes e está em busca de ótimas fragrâncias para colocar na sua coleção? Então dê uma olhada nas indicações a seguir. A lista elaborada pelo youtuber ‘Wllerson Rosa’ indica os melhores perfumes masculinos nacionais lançados em 2022 que você precisa conhecer.

Malbec Ultra Bleu - O Boticário

Possui notas de topo de Aquozone, nota exclusiva do O Boticário e Bergamota. No coração possui as notas de Sálvia, Lavanda, Vinho Tinto, Patchouli e Hivernal, essa última também de criação própria da marca, e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Carvalho e Âmbar.

Maxximus IX - In The Box

Perfume original de uma marca focada na criação de fragrâncias contratipos.

As notas de topo são Hortelã, Artemísia, Lavanda e Tangerina. As notas de coração são Caramelo, Patchouli, Fava Tonka, Cacau, Cipreste e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Madeira de Âmbar, Sândalo e Almíscar.

Zaad Expedition - O Boticário

Perfume assinatura, podendo ser utilizado o ano todo e em qualquer estação. Segundo o especialista, o perfume está à frente até mesmo de aromas importados.

As notas de topo são Gin, Mandarina, Toranja, Notas Aquáticas, Notas Verdes, Bergamota, Laranja, Maçã e Tomilho. As notas de coração são Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Vetiver, Sândalo, Almíscar, Notas Metálicas, Cedro, Notas Amadeiradas, Patchouli, Âmbar e Couro.

Volpe DNA - Eudora

As notas de topo são Mandarina, Cardamomo, Pimenta Preta e Gengibre. As notas de coração são Íris, Cipreste, Lavanda e Açafrão e as notas de fundo são Bálsamo do Peru, Patchouli, Baunilha, Vetiver, Âmbar e Couro.

Segno Impact - Avon

Possui notas de Vermute, Bergamot, Toranja, Gerânio, Pimenta Preta, Noz-moscada, Vetiver, Ambrox Super e Cedro.

