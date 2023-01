Uma nova análise de galáxias distantes fotografadas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA mostra que elas são extremamente jovens e compartilham algumas semelhanças notáveis com “ervilhas verdes”, uma classe rara de pequenas galáxias em nosso quintal cósmico.

Como detalhado pela NASA, as galáxias da ervilha verde foram descobertas e nomeadas em 2009 por voluntários que participaram do Galaxy Zoo.

Os objetos se destacaram como pontos pequenos, redondos e não resolvidos com um tom distintamente verde, uma consequência das cores atribuídas a diferentes filtros nas imagens compostas da pesquisa e uma propriedade das próprias galáxias.

As cores são incomuns porque uma fração considerável de sua luz vem de nuvens de gás brilhante. Os gases emitem luz em comprimentos de onda específicos – ao contrário das estrelas, que produzem um espectro de cor contínua semelhante ao arco-íris.

As ervilhas também são bastante compactas, normalmente com apenas cerca de 5.000 anos-luz de diâmetro ou cerca de 5% do tamanho da nossa galáxia, a Via Láctea.

Sequência captada pelo Telescópio Webb da NASA soluciona importante mistério espacial

Em julho de 2022, a NASA e seus parceiros na missão Webb divulgaram a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante já vista, capturando milhares de galáxias dentro e atrás de um aglomerado conhecido como SMACS 0723.

Como detalhado pela NASA, o Webb fez mais do que uma imagem do aglomerado – seu instrumento NIRSpec também capturou os espectros de galáxias selecionadas na cena.

Quando a equipe examinou as medições, foi visto que as características emitidas por oxigênio, hidrogênio e neon se alinharem em uma semelhança impressionante.

Além disso, o espectro de Webb tornou possível medir a quantidade de oxigênio nessas galáxias cósmicas pela primeira vez.

À medida que as estrelas produzem energia, elas transmutam elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, em elementos mais pesados.

Quando as estrelas explodem ou perdem suas camadas externas no final de suas vidas, esses elementos mais pesados são incorporados ao gás que forma as próximas gerações estelares, e o processo continua. Ao longo da história cósmica, as estrelas enriqueceram constantemente o universo.

Ainda de acordo com os dados, duas das galáxias Webb contêm oxigênio a cerca de 20% do nível da nossa Via Láctea.

Assemelham-se a ervilhas verdes típicas, que, no entanto, representam menos de 0,1% das galáxias próximas observadas pela pesquisa Sloan. A terceira galáxia estudada é ainda mais incomum. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto da NASA