‘O show da Rihanna foi interrompido por um jogo de futebol’. Conheça nova coleção da cantora.

Reprodução Rihanna lança coleção da Savage x Fenty inspirada no Super Bowl Foto: @savagexfenty (Instagram)

Faltam 34 dias para o Super Bowl de 2023, um dos eventos esportivos mais esperados mundialmente. Não só pelos jogos da NFL, mas também pelo show do intervalo - que é sempre um show a parte! Este ano será comandado pela Rihanna, depois de anos sem voltar aos palcos.

Em 25 de setembro, ela anunciou a novidade por meio de sua conta no Instagram, em que ela publicou uma foto segurando uma bola de futebol americano.

Rihanna lança coleção de roupas inspirada no Super Bowl

Neste fim de semana, a cantora revelou uma nova aposta que chega apenas um mês antes de sua apresentação no intervalo do Super Bowl: ‘Game Day Collection’, uma coleção de roupas da sua marca de lingerie Savage X Fenty, inspirada no campeonato.

Em um post, a marca publicou: “Acho que vamos deixá-los jogar... #SavageXGameDay. Nossa coleção Xclusive Game Day acabou de sair para que você possa representar seu time favorito (The Bad Gal, é claro) durante o grande jogo!”.

A marca tem diferentes peças de vestuário unissex, entre as quais moletons, camisetas, boxers, bonés, calças de moletom e gorros, em que se destacam diferentes frases como “O show da Rihanna foi interrompido por um jogo de futebol, estranho, mas tanto faz”.

Nas camisetas oversized, assim como nas calças de moletom, você pode ler ‘Propriedade de Savage X Fenty Authentic since 1988′ (o ano em que Rihanna nasceu). Na parte de trás você também pode encontrar o LVII, remetendo a edição do torneio deste ano.

As peças desta edição limitada custam de 32 a 112 dólares, e muitas delas vêm em cores diferentes, como preto, marrom e também azul.

Ainda não temos muitas informações sobre sua participação no Super Bowl, mas seu produtor garantiu que RiRi está fazendo um trabalho muito parecido com o que faz quando executa Savage X Fenty: cuidando até dos mínimos detalhes.